22.04.2020 h 12:57 commenti

In fiamme un deposito di auto da rottamare

L'incendio si è sviluppato questa mattina in via Viottolo del Porcile, l'area è di proprietà del concessionario di auto Palmucci. Sul posto anche una volante della polizia

In fiamme il deposito di auto da rottamare del concessionario Palmucci. Questa mattina 22 aprile, un incendio ha distrutto alcuni veicoli che si trovavano nell’area, nessuna persona è rimasta ferita. Tre i mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre due ore per mettere l’area di via Viottolo del Porcile in sicurezza. Sul posto anche una volante della polizia e un’ambulanza del 118, ancora da accertare le cause del rogo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus