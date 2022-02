04.02.2022 h 09:44 commenti

In fiamme la corona di alloro in memoria dei deportati, denunciati due minorenni. Gesto contro il tricolore

E' successo giovedì sera a Poggio a Caiano dove, in occasione del Giorno della memoria, era stata deposta la corona al monumento dedicato alle vittime della guerra. Nei guai due ragazzini di 14 e 16 anni. La condanna del sindaco: "Ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso". Duro intervento della Lega

Il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, si è detto amareggiato: "Si tratta di un atto gravissimo che colpisce la memoria della nostra storia. E' giusto che gli autori vengano fermamente condannati e ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi e senza sconti. Questo fatto, come altri avvenuti in passato, è il segnale di un disagio di cui dobbiamo farci carico tutti".

I consiglieri della Lega, Diletta Bresci, Elena Chiti e Stefano Chiti, sono intervenuti per condannare con estrema fermezza il gesto: "Dare fuoco ad una corona che ricorda i deportati, è uno dei gesti più vili che si possano fare - le loro parole - grave anche il fatto che il bersaglio fosse il tricolore che adornava la corona. Pare che i responsabili siano dei giovani di origine straniera che tra l’altro sono stati sentiti imprecare contro il nostro Paese. Lascia perplessi la dichiarazione del sindaco che pare quasi giustificare questo atto con un disagio vissuto da queste persone di cui parrebbero essere l’Italia e gli italiani in parte responsabili. Non c’è giustificazione per persone che bruciano un qualsiasi oggetto che testimoni la shoah e la bandiera del nostro Paese. La condanna - concludono i consiglieri - deve essere totale e non parziale solo perché si tratta di ragazzi di origine straniera".

Sono una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 14, entrambi nati in Italia da famiglie di origine straniera ma da molti anni con cittadinanza italiana, i responsabili dell'incendio che nella serata di ieri, giovedì 3 febbraio, ha distrutto la corona di alloro deposta ai piedi del monumento collocato in piazza della Riconciliazione a Poggio a Caiano per ricordare le vittime della guerra. I carabinieri sono arrivati ai due minorenni nel giro di pochissimo tempo; tutti e due devono rispondere di vilipendio ai simboli dello Stato e di danneggiamento. Un gesto estremo che sarebbe stato dettato dal risentimento nutrito dai due ragazzini nei confronti del tricolore. Nessuno dei due ha spiegato esattamente il motivo dell'accanimento, ma chi ha assistito alla scena ha riferito ai carabinieri di aver sentito frasi contro l'Italia mentre la corona di alloro bruciava. E' stata un'indagine lampo che però, in queste ore, ancora continua: gli investigatori stanno analizzando i profili social dei due minorenni per rintracciare eventuali motivi di rancore nei confronti del Paese nel quale sono nati e vivono. I genitori, arrivati in caserma per riprendersi i figli, hanno mostrato dispiacere per l'accaduto, hanno preso le distanze e condannato il gesto. Sono cittadini italiani da quasi venti anni il padre e la madre di uno dei minorenni, mentre l'altro minore ha solo uno dei due genitori di origine straniera.Il rapporto dei carabinieri è già sulle scrivanie della procura per i minorenni che deciderà il da farsi.