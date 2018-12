21.12.2018 h 17:46 commenti

In fiamme l'impianto di aspirazione di una ditta a Comeana, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 dicembre, all'esterno di una ditta di Comeana, nel comune di Carmignano. Le fiamme hanno attaccato l'impianto di aspirazione della ditta Mp, in via Lombarda. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Prato che hanno spento l'incendio prima che si propagasse ulteriormente e poi hanno provveduto alle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'intera area.Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso di accertamento le cause che hanno originato il rogo.

