11.12.2018 h 08:20 commenti

In fiamme il tetto di una palazzina, paura per gli occupanti

E' successo nella serata di ieri in via Tobbianese. Sul posto i vigili del fuoco. Distrutti quindici metri quadrati di tetto ventilato. Il surriscaldamento della canna fumaria sarebbe all'origine del rogo

Quindici metri quadrati del tetto ventilato di un'abitazione sono andati a fuoco nella serata di ieri, lunedì 10 dicembre. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 19 sul tetto di un immobile disposto su due piani, in via Tobbianese. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco. Le fiamme hanno preso campo in fretta a causa della presenza di materiale isolante combustibile. La squadra, intervenuta sul posto con l'autoscala e un'autobotte, è riuscita ad evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente.Illesi gli occupanti dell'immobile che se la sono cavata con un grande spavento. Stando alle prime verifiche, a provocare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento della canna fumaria.