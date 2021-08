14.08.2021 h 09:51 commenti

In fiamme il furgone di Stremao acquistato con una raccolta di fondi sottoscritta anche da Salvini

L'allarme è scattato intorno alle 4 della scorsa notte. Le fiamme non hanno intaccato né la sede né le abitazioni intorno. Lo sconforto del presidente: "Viene voglia di smettere, ma noi siamo più forti". Indagano i carabinieri. Prende posizione la politica

Dopo il furto nella sede non c'è pace per l'associazione Stremao che ha fatto della solidarietà e dell’aiuto ai bisognosi la sua vocazione e ragione. Nella notte di sabato 14 agosto, intorno alle 4, è stato distrutto dal fuoco il furgoncino delle consegne, acquistato grazie a una sottoscrizione a cui aveva partecipato anche Matteo Salvini ( leggi ). A dare l'allarme i vicini che hanno sentito odore di bruciato, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che però non sono riusciti a salvare il mezzo andato completamente distrutto. Le indagini sono affidate ai carabinieri a cui sono stati consegnati i filmati delle videocamere di sorveglianza, dopo un primo sopralluogo è stata trovata tagliata la rete che delimita il terreno sul retro.Il furgone era parcheggiato accanto alla sede, ma per fortuna le fiamme non sono arrivate all'edificio e soprattutto alle case vicine. “Sono allibito – commenta Mauro De Angelis presidente dell'associazione – nel giro di poche settimane è il secondo danno ingente che subiamo. Dai filmati si intravede una persona che fugge. Ma questo non ci scoraggia, continuiamo la nostra missione”. “Quello che sta succedendo a Stremao è una barbarie - il duro commento dell’onorevole Giorgio Silli di Coraggio Italia - qualora questa fosse messa in atto secondo un disegno preciso, sarebbe sicuramente a opera di mezzi uomini, senza dignità e senza onore, frustrati che hanno problemi con chi aiuta il prossimo”. Silli ha garantito di stare seguendo la questione in prima persona “a disposizione di chi dona il proprio tempo a chi è meno fortunato”. "Spero che quanto prima venga fatta chiarezza sulla dinamica dell'incendio al mezzo usato da Stremao per le consegne alle famiglie in difficoltà. All'associazione, al presidente e a tutti i volontari va la nostra solidarietà - dichiara il sindaco Matteo Biffoni -. In poco più di un mese è il secondo episodio ai danni di una realtà che si impegna per gli altri con il supporto di donne e uomini che dedicano il proprio tempo per la comunità. Quanto è accaduto lascia amareggiati, auspichiamo che quanto prima possa essere ricostruita la dinamica e individuati i responsabili".