04.06.2020 h 09:23 commenti

In fiamme due mezzi in sosta, sul posto polizia e vigili del fuoco

L'allarme è scattato attorno alle 23 di ieri sera in via Arezzo. L'incendio è stato spento velocemente evitando così che le fiamme si propagassero agli edifici e agli altri mezzi vicini

Due veicoli in sosta, un furgone e un'auto, sono stati avvolti dalle fiamme ieri sera, 3 giugno, attorno alle 23 in via Arezzo a Prato. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli agenti delle volanti presenti sul posto.Il comando di via Paronese ha inviato una squadra con un’autopompa e un’autobotte. In breve le fiamme sono state domate evitando così che si propagassero agli edifici e ai veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze. In corso di accertamento le cause.