11.03.2022 h 09:30 commenti

In fiamme compattore di Alia, l'autista si mette in salvo e dà l'allarme

E' successo stamani mentre il mezzo stava percorrendo via Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio

Un compattatore di Alia si è incendiato mentre stava percorrendo via Bologna a Prato. E' successo intorno alle 6 di stamani, 11 marzo, e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco della centrale di via Paronese. L’allarme è stato dato dallo stesso operatore di Alia dopo aver visto le fiamme fuoriuscire dal cassone. L'uomo è riuscito a scendere dal mezzo prima che il rogo si propagasse. I vigili del fuoco, intervenuti con aps e autobotte, hanno domato nel giro di poco l’incendio limitando i danni al mezzo. Il tratto strada è stata interrotta per tutta la durata delle operazioni.