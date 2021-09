18.09.2021 h 16:55 commenti

In fiamme autobus nel deposito Cap, tre dipendenti intossicati

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio in poco tempo. Si tratta di un mezzo del trasporto urbano

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, 18 settembre, per un principio d’incendio su un autobus della linea urbana parcheggiato nel deposito Cap di via del Lazzeretto dalle 12. I danni al mezzo sono lievi, ma tre dipendenti si sono leggermente intossicati nel tentativo di spegnere le fiamme nei primi attimi. I soccorsi inviati dal 118 li ha accompagnati all’ospedale in codice verde. Le cause sono in via di accertamento.