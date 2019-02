15.02.2019 h 16:40 commenti

In evidenza le sincronette pratesi ai campionati Propaganda di Firenze

Azzurra e Futura hanno raccolto medaglie nelle prove degli obbligatori disputate nella piscina Tropos

Pioggia di medaglie per le sincronette pratesi di Azzurra e Futura che hanno partecipato domenica 10 febbraio alla prova obbligatori Propaganda alla piscina Tropos a Firenze.

QUI AZZURRA Le ragazze dell'Azzurra hanno ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie. Per Esordienti B Giorgia Zampini si qualifica al terzo posto e per le Esordienti A Giulia Ermini sale sul terzo gradino del podio. È la volta della categoria Ragazze con un podio tutto “azzurra”. Eva Nicole Nuti prima, Viola Castagnoli seconda e Belen Apollonio terza. Ottima prestazione anche per le altre atlete azzurrine: le prime 10 posizioni della classifica Ragazze sono tutte dell'Azzurra. Per le più grandi in categoria Junior Vittoria Micheli si qualifica al primo posto e Chiara Torracchi al terzo. Infine, per la categoria Senior Lisa Tassi ottiene un buon secondo posto. Le allenatrici, Chiara Volpi ed Elisa Gelli, sono molto soddisfatte per i risultati ottenuti. Il prossimo appuntamento il 3 marzo per la gara balletti.

QUI FUTURA Ottimi i risultati ottenuti dalle giovanissime atlete del team sincro Futura. Buona prestazione in particolare di Emma Cocchi che, per pochi punti, ha sfiorato il podio classificandosi quarta, seguita in sesta posizione da Anna Laghi; a seguire 32.ma Aurora Favi , 41.ma Anna Padelli.

Nella categoria Esordienti B eccellente prestazione di Amanda Rossi che conquista il gradino più alto del podio ed ottiene il titolo di campionessa regionale, bravissima anche Olivia Prosperi che la segue in sesta posizione; a seguire nona Julia Iervolino, 10.ma Azzurra Santoro, 13.ma Serena Manetta, 14.ma Viola Torracchi, 16.ma Beatrice Bloise, 19.ma Sofia Manetta, 21.ma Gaia Bonanni.