In due anni sono dodici le donne seguite dal Centro La Nara che hanno trovato lavoro

I dati, presentati in commissione 5, raccontano anche che sei hanno trovato un'occupazione da sole dopo un colloquio al Centro per l'impiego. Tre invece hanno iniziato un percorso per diventare imprenditrici

In due anni, dal novembre 2021 al marzo 2023 il centro antiviolenza La Nara ha segnalato al Centro per l'impiego 42 donne in cerca di lavoro, dodici oggi hanno un'occupazione.

Un obiettivo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'autostima e l'indipendenza economica, trampolino di lancio per lasciarsi alle spalle una vita difficile. I dati, presentati in commissione 5 da Elena Lo Greco referente lavoro per La Nara, mostrano anche un altro importante risultato: quattro donne hanno trovato lavoro da sole dopo un colloquio con la struttura di via Pistoiese e tre hanno iniziato un percorso per diventare imprenditrici, una è in cerca di finanziamenti per aprire la sua attività. Infine sei i tirocini retribuiti, cinque le donne che hanno conseguito la patente, condizione necessaria per cercare lavoro, soprattutto nel settore delle pulizie. Tre i corsi, assistente di base, tessile e Hccp, a cui sono state indirizzate cinque persone. L'intero progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana e rispetto all'edizione pre covid è stato migliorato anche dal punto di vista dei servizi istituendo, ad esempio, la possibilità di usufruire di babysitteraggio durante la frequenza ai corsi.

“Una ragazza, concluso il corso del tessile, ha trovato lavoro in fabbrica – racconta Lo Greco – prima con un contratto di apprendistato poi indeterminato. E' stato un percorso impegnativo che è riuscita a concludere anche perchè non ha figli".

Il tessile, effettivamente, offre possibilità di impiego, ma gli orari sono inconciliabili con quelli della famiglia: spesso sono donne sole con bimbi piccoli. “Altro problema riguarda i corsi di assistente di base – continua Lo Greco – serve la licenza media e le donne straniere non hanno questo titolo. Potrebbero conseguirlo con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, ma le lezioni si tengono dalle 14 alle 18, e ritorniamo all'incompatibilità di orari”. Eppure il lavoro insieme alla casa è uno dei punti fondamentali per ricominciare una nuova vita, ma i dati dimostrano che nel 2022 su 450 donne seguite dal Centro solo il 41% aveva un'occupazione. Tutte le altre o non hanno mai lavorato o ormai è passato tantissimo tempo da quando avevano un' occupazione e quindi è necessaria una formazione professionale.

In commissione sono anche stati ribaditi i dati del lavoro fatto dal Centro nel corso del 2022 (leggi) e data una previsione per il 2023: ad oggi le donne seguite sono 421 quindi entro la fine dell'anno si potrebbe confermare il dato dello scorso anno.

