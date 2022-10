11.10.2022 h 19:42 commenti

In dirittura d'arrivo i lavori per il parcheggio in via dei Gobbi e il giardino di via del Campaccio

Il progetto di riqualificazione dell'area a Chiesanuova si concluderà entro dicembre. Trentaquattro posti auto, due zone per la sgambatura e altrettanti spazi fitness, nuova veste per l'area verde, tutto finanziato con fondi Piu

Il parcheggio da 34 posti in via dei Gobbi è quasi finito, manca l'illuminazione e la piantumazione, mentre i lavori nei giardini di via del Campaccio termineranno entro l'anno. Un finanziamento di 700 mila euro con i fondi Piu che porta a riqualificare la zona . “Abbiamo dato una risposta ai cittadini – ha spiegatoassessore alla città curata - che hanno chiesto più posti macchina e di sistemare i giardini, comprese le aree di sgambatura”.Un progetto importante che prevede anche la realizzazione di due aree fitness lungo il percorso pedonale che collega il parcheggio con i giardini (verranno piantati 25 alberi) e la realizzazione di due aree di sgambatura divise per cani di piccola e grande taglia con al centro una piazzola con panchine per favorire la socializzazione. Interventi anche nei giardini dove l'area del campo di calcio e quella destinata ai giochi dei più piccoli sono state ridisegnate.A verificare lo stato dei lavori le commissioni 3 e 4 che ieri 11 ottobre hanno effettuato un sopralluogo in tutta l'area che appena sarà terminata diventerà un piccolo polmone verde a Chiesanuova.“Stiamo arrivando alla realizzazione di un progetto fortemente voluto dal territorio- spiegapresidente commissione 3 -Una proposta partita all’interno della circoscrizione nord e che ha visto una sua attuazione grazie alla capacità progettuale e di attrazione risorse della nostra amministrazione. Mettere in connessione queste 3 diverse aree rappresenta un’azione di sicurezza integrata, perché, come è stato dimostrato anche con altri progetti, rendere più vivibile uno spazio migliora la sicurezza."“Un progetto - spiegano le consigliere di maggioranzache ha voluto una lunga gestazione, ma finalmente ha dato una risposta concreta ai bisogni dei residenti”. La riqualificazione del quartiere è stata anche frutto di un percorso condiviso con i cittadini che hanno suggerito alcune modifiche nell'ottica della sicurezza e della migliore fruizione degli spazi. “Siamo soddisfatti – ha spiegatopresidente sezione Pd Chiesanuova - anche per il parcheggio in via dei Gobbi, un’infrastruttura necessaria per mettere un po’ di ordine in un’area densamente abitata”.