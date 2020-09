31.08.2020 h 20:05 commenti

In Demos è lite per il ruolo di capogruppo: Norcia ora vuole il posto di Mugnaioni

Il partito ha indicato la nuova arrivata ma l'attuale capogruppo contesta la procedura e resta seduta al suo posto

Il fuoco alle polveri è stato dato una settimana fa dalla giovane ex esponente dei Democratici che forte della nomina a coordinatrice provinciale di Demos dove è approdata qualche settimana fa, ha puntato anche al ruolo di capogruppo con il pieno sostegno del partito a tutti i livelli. E così Norcia ha comunicato al presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, che quel posto era suo. Per chi conosce bene il regolamento del Consiglio comunale però, le cose non funzionano proprio così. Mugnaioni, che a inizio anno è subentrata al dimissionario Massimo Carlesi in quanto prima dei non eletti, lo sa bene e ha messo i puntini sulle “i”. E' il gruppo che decide al suo interno chi è il numero uno anche in presenza di un'indicazione del partito di appartenenza. Solo se non c'è accordo tra i componenti viene considerato capogruppo il più votato. Due condizioni che comunque, nel caso specifico, ci riportano sempre al nome di Sandra Mugnaioni. Intanto perchè fino a poche settimana fa era da sola, quindi era capogruppo di se stessa e poi perchè è l'unica eletta nella lista di Demos (Norcia è stata eletta in quella Pd che poi ha abbandonato). Inoltre ora il gruppo è di due persone per cui nessuna delle due può sfiduciare efficacemente l'altra. Per farla breve quel posto può essere ceduto a Norcia solo se è la stessa Mugnaioni a dimettersi. E a quanto sembra non ne ha nessuna intenzione. Certo, così facendo Mugnaioni rischia di ritrovarsi a fare il capogruppo isolata o addirittura con il partito contro, ma non è detto che la cosa la preoccupi. Da parte sua Norcia, contrappone il fatto che Demos non ha mai fatto comunicazione ufficiale al presidente Alberti di chi fosse il proprio capogruppo e quindi, non essendoci accordo tra le parti, è la sua comunicazione che vale. Mugnaioni avrebbe ribattuto che non c’era bisogno di comunicare niente perché fino all’arrivo della Norcia era l’unica componente del gruppo. Come finirà questo braccio di ferro? Salvo diverse interpretazioni ministeriali o accordi tra le due agguerrite esponenti, per ora Mugnaioni dovrebbe restare capogruppo. La prova del nove è prevista la prossima settimana quando il Consiglio riprenderà i lavori interrotti per la pausa estiva. Lavori che sono sempre preceduti dalla conferenza capigruppo. Vedremo se la convocazione per tale riunione arriverà a Norcia o a Mugnaioni. Cosa che però implica che tocchi al presidente Alberti o addirittura al sindaco Matteo Biffoni metter bocca su un problema interno a un gruppo e questa non pare che sia cosa gradita. A breve, tra l'altro, Norcia dovrà buttare giù un altro rospo perchè il Pd è intenzionato a chiedere una revisione dei posti nelle commissioni dopo la sua uscita. Lei attualmente siede in due, la 1 e la 5, proprio perchè eletta tra i Democratici che sono la principale forza di maggioranza. Probabilmente dovrà cederne una.

Un cambio dello scacchiere delle commissioni dovrebbe essere richiesto anche dalla lista civica Biffoni per Prato ora che Giacomo Sbolgi ha ufficializzato la sua uscita per formare il gruppo di Italia Viva (tecnicamente indipendente in quota Italia Viva) pur restando in maggioranza. Da capire anche cosa accadrà nel centrodestra ora che Tommaso Cocci ha lasciato la lista Spada per sedersi accanto a Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, mentre Marilena Garnier, pur aderendo al partito di Giorgia Meloni, non entrerà in quel gruppo almeno per ora. Cambiamenti, questi, che probabilmente troveranno concretezza dopo le elezioni regionali quando saranno più chiari i reali rapporti di forza tra le parti.

E.B.

E' in corso una vera e propria guerra tra le consigliere comunali pratesi di Demos per ricoprire il ruolo di capogruppo. Il nuovo ingresso, Silvia Norcia, con l’appoggio del partito, punta a spodestare Sandra Mugnaioni che però resiste strenuamente anche perchè sembra che prassi e normativa siano dalla sua parte. Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio in merito è stato chiesto anche un chiarimento al Ministero dell'Interno. Contattate da Notizie di Prato, entrambe hanno preferito non commentare e non rilasciare alcuna dichiarazione in proposito.