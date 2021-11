18.11.2021 h 11:34 commenti

In crescita la richiesta di aiuto al Centro La Nara: scende l'età media, molte le figlie delle maltrattate

Sono 373 le donne che si sono rivolte al Centro nei primi dieci mesi dell' anno, nel 2020 erano 427, quattrocento i minori seguiti. Per la giornata nazionale contro la violenza alle donne tante iniziative in tutta la provincia

Le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza La Nara nei primi dieci mesi dell'anno sono 373, contro le 427 che hanno chiesto aiuto durante il 2020. Tra loro anche molte figlie di donne vittime di violenza, cresce infatti la fascia di età tra i 18 e i 35 anni, che si sono rivolte al centro sia per interrompere una spirale diventata insopportabile sia per salvare le proprie madri.

"Come sempre - spiega Francesca Ranaldi coordinatrice del Centro la Nara - voglio leggere i numeri in modo positivo: vuol dire che le donne sopportano meno le violenze e che quindi inizia a funzionare anche il costante lavoro fatto sulle nuove generazioni, anche per questo continueremo a tenere alta l'attenzione sulla necessità di limitare la patria potestà ai padri denunciati e sull' importanza di salvaguardare i figli che sono vittime spettatrici delle violenze, ma comunque vittime".

Numeri che corrispondo a donne e bambini, 400 i minori seguiti dalla Nara, a cui sono dedicate tutte le celebrazioni dei Comuni della provincia organizzate in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne .

"Il filo conduttore che ha mosso tutti gli assessorati alle pari opportunità - ha spiegato Ilaria Santi - è l'importanza di fare rete ma anche di non lasciare solo le donne e infatti tutti abbiamo lavorato anche nei mesi del lockdown per non abbandonare nessuna".

Tante le iniziative previste nei sette comuni

Prato. Il 25 per tutte le donne l'ingresso a Palazzo Pretorio è gratuito (prenotazione obbligatoria)

Il 23 novembre alle 21 nel salone Consiliare "La convenzione di Istanbul dieci anni dopo" organizzata da Soroptimist, il 24 ore 10 museo Pecci inaugurazione mostra fotografica "Domestica assistere alla vioklenza2 organizzata da l'associazione Sedici e il Teatro Metropopolare e promosso da La Nara , con la collaborazione della Cgil che insieme alla Nara ha organizzato per il 25 novembre in piazza delle Carceri un flashmob per ricordare tutte le donne uccise per la violenza degli uomini, Soroptimis, l'associazione Senza veli sulla Lingua, il Politeama dove il 24/25 sarà di scena Pamela Villoresi con lo spettacolo "Viva la vida" ispirato a Frida Kahlo (Sconto del 10% a tutte le associazioni femminili) che allestiranno al museo Pecci la mostra fotografica "Domestica. Assistere alla violenza". 24 e 25 novembre Al politeama alle 21 Pamela Villoresi presenta "Viva la Vida" spettacolo ispirato a Frida Kahlo (sconto del 10% per le associazioni femminili) 25 novembre ore 17 piazza delle Carceri Flash mob Fermiamo insieme i femminicidi organizzato dal centro antiviolenza la Nara in collaborazione con la Cgil ,27 novembre Flash Mob donne in piazza per le donne piazza del comune a cura associazione succede a Prato

Vaiano. Il 25 novembre in palazzo comunale presentazione del libro La Stanza di Michela Goretti. "Il palazzo - ha sottolineato l'assessore Fabiana Fioravanti - sarà illuminato di rosso, mentre presto verrà ultimato un grande murales sulla facciata del cinema Modena"

Montemurlo. "Un cartellone ricco di iniziative per continuare a tenere alta l'attenzione sul tema della violenza contro le donne e di come questa venga vista e affrontata sui mezzi di comunicazione- spiegano l'assessore Valentina Vespi - Tutti noi abbiamo il dovere di impegnarci perché le donne vittime di violenza abbiano la forza di denunciare ma anche di trovare sostegno psicologico, tutela legale e, nei casi più gravi una casa protetta, per cercare di uscire dal tunnel dei maltrattamenti".

Domenica 21 novembre nell'ambito della Festa dell'olio, la Commissione pari opportunità propone un'installazione temporanea di foto delle vittime del femminicidio dell’anno 2021. Si svolgerà, invece da mercoledì 24 a domenica 5 dicembre nella galleria della Sala Banti (Piazza della Libertà – Montemurlo) la mostra “Come si comunica la violenza? La violenza sulle donne raccontata dai giornali”, un evento a cura della commissione pari opportunità comunale con le opere di grafica elaborate dagli studenti del Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo. Giovedì

25 novembre ritornano le “Scarpe rosse contro la violenza alle donne”, tante installazioni di scarpette rosse nelle tre frazioni, Montemurlo Oste, Bagnolo. Sempre il 25 novembre alle ore 10 al liceo Artistico “Umberto Brunelleschi (Via Maroncelli, 33 – Montemurlo) “Io e Te”, un'iniziativa riservata agli studenti, che vedrà la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica del

Tribunale di Prato, il Comandante della tenenza dei Carabinieri di Montemurlo e responsabili

del Centro Antiviolenza La Nara. Venerdì 26 novembre al teatro della Sala Banti andrà

in scena lo spettacolo “ La Metafisica della bellezza: lettere dalle case chiuse”, dalle lettere delle prostitute alla senatrice Merlin di Elena Arvigo, con Amanda Sandrelli e Elena Arvigo. In collaborazione con il Teatro delle donne di Firenze. Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it.

venerdì 3 dicembre alle ore 21 alla Sala Banti con il convegno dal tema “A dieci anni dalla

convenzione di Istanbul cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare. Presentazione del Tredicesimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana. Un’analisi dei dati dei Centri e

delle Reti Antiviolenza - Anno 2021”.

Carmignano Il 20 novembre nel salone consiliare alle 16,30 Inaugurazione della mostra fotografica "Quello che le donne non vogliono" di Martina Forni, vincitrice del Concorso di Arte contemporanea 2020 “L’Aria” Sezione fotografia Curatore Mario Marasà e alle 17 scatti firmati Martina Forni dalla doppia lettura interpretativa: donne che subiscono gravemente e donne amate con la dolcezza del vero amore. All’interno del perimetro artistico, un'altra forma di arte, quella profondamente espressiva dell' attrice pratese Valentina Banci, che si esibirà in un emozionante assolo di letture sul tema. All'appuntamento interverranno il Centro Antiviolenza La Nara e il Sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. ore 18 "A tutte le donne" letture sceniche di Valentina Banci

Poggio a Caiano. Il 6 novembre Sala della Giostra lettura scenica "riguarda anche te"

Vernio. Il 23 novembre Sala superiore ex Meucci tavola rotonda "Violenza di genere: il fenomeno, gli stereotipi e il loro contrasto"

Cantagallo. Il 25 novembre Lla Rocca sarà illuminata di Rosso

Alle iniziative perle celebrazioni dedicate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha partecipato anche l'associazione Senza veli sulla Lingua