In coma dopo il pestaggio a sangue, arrestati due ventenni che stavano scappando verso l'Emilia

Il violento fatto di sangue risale a giovedì scorso ed è avvenuto davanti a un bar di via Ciabatti. I giovani sospettati sono ora alla Dogaia con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime

Picchiato a sangue giovedì sera vicino a un bar in via Ciabatti a San Paolo e ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Prato con il volto e la testa fracassati dai calci e dai pugni. La vittima è un marocchino già noto per fatti di droga; gli aggressori sono due pratesi di 20 anni, arrestati dalla polizia sabato pomeriggio con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime. Un caso risolto in poche ore grazie ai testimoni e grazie ad un video, da subito nella disponibilità della Squadra mobile, che mostrerebbe il feroce pestaggio. Perché tanta violenza? Perché tutte quelle botte a un uomo che in quel momento, secondo la ricostruzione e le testimonianze, non era neppure lucido a causa di qualche bicchiere di troppo? Di risposte non ce ne sono ancora.

Gli aggressori, rinchiusi nel carcere della Dogaia, sono stati arrestati nella zona di Barberino del Mugello, mentre erano in fuga verso l'Emilia Romagna. Quando i poliziotti li hanno bloccati, grazie all'intercettazione dei loro telefonini, avevano già superato il confine toscano e per questo sarà il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bologna a celebrare l''udienza per la convalida dell'arresto.

Gli inquirenti stanno ricostruendo i momenti dell'aggressione e il profilo delle persone coinvolte. La procura parla degli aggressori come di due violenti, capaci a mani nude di ridurre un uomo in fin di vita. Il ventaglio nel quale rintracciare il movente è molto vasto: dal regolamento di conti a una parola di troppo, da un diverbio a una banalissima occhiataccia, oppure questioni pregresse che hanno creato tanta acredine da dar vita al sanguinoso attacco. Uno scontro casuale o un'aggressione premeditata? Qualcosa di più, forse si saprà nelle prossime ore.







Edizioni locali collegate: Prato

