18.10.2019 h 16:39 commenti

In tremila in coda per un posto in Comune, ecco le loro storie

Divisi in 180 classi di 4 scuole e controllati da oltre 200 dipendenti, i candidati hanno dovuto rispondere a 30 domande in 30 minuti. Saranno selezionati i migliori 400 per passare al concorso vero e proprio

Quasi tremila persone hanno partecipato oggi pomeriggio, 18 ottobre, alla preselezione per il concorso del Comune di Prato per 21 posti da impiegato. La proporzione è tale da trasformare la prova in un vero e proprio terno a lotto ma in palio c'è molto più di un premio in denaro. Di questi tempi infatti, la conquista del posto fisso è il più bel sogno da realizzare per molti italiani.

E così, oggi, davanti alle quattro scuole superiori che hanno ospitato la prova c'era un vero e proprio spaccato di società. Non solo disoccupati, precari e giovani in cerca del primo impiego ma anche tanti professionisti: geometri, avvocati, commercialisti e perchè no, anche giornalisti.

Provengono da tutta Italia, hanno poca voglia di parlare e in media hanno più di qualche capello bianco. Molti sono all'ennesimo tentativo. Numerosa anche la categoria degli attuali o ex amministratori pubblici, non solo di Prato e dei comuni della provincia, tra consiglieri comunali, assessori ed ex sindaci. Segno che anche la politica non è più quella di una volta.

Gli iscritti erano oltre 5.100 ma alla fine si sono presentati in poco meno di tremila persone.

Divisi in 180 aule tra Gramsci Keynes, Dagomari, Liceo Livi e Liceo Copernico, gli aspiranti istruttori amministrativi hanno avuto 30 minuti di tempo per rispondere a 30 domande sorvegliati da oltre 200 dipendenti comunali. Accederanno alla prove scritta in 400 più eventuali pari merito. Il responso sarà dato sul sito del Comune entro il prossimo 25 ottobre.

E.B.