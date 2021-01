21.01.2021 h 17:12 commenti

In cinque anni dimezzato il fenomeno dell'abbandono di scarti tessili. Rinnovato l'accordo tra Alia e polizia provinciale

Dalle 1.100 tonnellate del 2015 siamo passati alle attuali 472. Merito anche dei controlli congiunti nelle ditte per verificare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico

È più che dimezzato il numero di abbandoni di rifiuti sul territorio provinciale, in particolare di scarti tessili. Dalle 1.100 tonnellate del 2015 siamo passati alle attuali 472, pari a oltre 16mila sacchi. Il dato è stato diffuso oggi, 21 gennaio, in occasione del rinnovo della convenzione tra Alia servizi ambientali e la polizia provinciale per i controlli congiunti nelle aziende tessili. Provincia e Alia infatti, sono convinte che il merito della progressiva riduzione delle discariche sia da imputare anche ad attività preventive come questa.

"E' ormai il quarto anno della convenzione – dichiara il presidente di Alia Servizi Ambientali SpA Nicola Ciolini - ed i risultati sono davvero significativi. Questo, nell'ambito delle collaborazioni con i vari enti da parte di Alia Servizi Ambientali SpA, è un tipo di attività che ha una caratteristica particolare rispetto alle altre poiché è indirizzata sì alla tutela dell'ambiente ma contiene anche una spiccata funzione educativa, di "prevenzione vera" ed è sicuramente migliorativa verso le aziende del territorio. I dati ci indicano che sarà fondamentale proseguire in questo senso anche nei prossimi anni."

Nell'ultimo quadriennio tre volte al mese personale di Alia e della polizia provinciale, ha bussato alla porte delle ditte per verificare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e per informare il personale presente sulla corretta gestione dello scarto tessile e della differenziata. Su un totale di 349 controlli sono emerse 32 assenze di registro punite con sanzioni da 2.066 euro ciascuna, 117 tenute irregolari che comportano multe da 516 euro a 2.066 euro e 20 denunce penali.

“Una collaborazione nel segno della tutela dell'ambiente - commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – che va avanti ormai da quattro anni e i cui ottimi risultati sono evidenti. Spesso ciò che emerge da questi controlli è che il singolo illecito non è che la punta dell'iceberg che svela un sottobosco di illegalità più diffusa. Oltre alla tutela dell'ambiente voglio sottolineare la funzione educativa verso le aziende del territorio e ringraziare, in un'ottica più ampia, i cittadini che con le loro segnalazioni sono estremamente preziosi nelle attività di controllo del territorio. Tornando alla convenzione, il bilancio di questi quattro anni non può che essere positivo e portare al rinnovo della convenzione proprio al fine di assicurare non solo la tutela dell’ambiente ma quello di tutta la collettività." Entrando nel dettaglio delle singole annualità vediamo che c'è un netto miglioramento nelle abitudini. Per esempio l'assenza di registro è stata riscontrata in 16 casi nel 2017 e solo in 2 nel 2020; il registro presente ma compilato erroneamente è passato da 48 a 19 casi nelle stesse annualità. Sono cresciute invece le denunce penali passate dalle 2 del 2017 alle 7 dell'anno scorso. Per il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini: “Anche quest'anno si è trattato di un'attività rilevante non solo per il numero delle sanzioni, ma anche per l'aspetto educazione e di presenza sul territorio da parte di nuclei specifici e altamente specializzati in questo tipo di controlli. Dare continuità in questo senso è estremamente importante.”

Nella squadra dei controlli è sempre presente un operatore di Alia interprete in lingua cinese dato che buona parte dei controlli avviene in aziende a conduzione orientale che rappresentano il 90% delle irregolarità accertate. "Una convenzione – precisa Luca Silvestri, direttore territoriale di Alia Servizi Ambientali area pratese - che oggi rinnoviamo e che sicuramente avrà motivo di proseguire anche nei prossimi anni. I dati ci raccontano che anche quest’anno l’accordo con la polizia provinciale di Prato ha avuto una funzione migliorativa generale sull’attività di conferimento dei rifiuti da parte delle aziende del territorio."

