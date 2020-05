14.05.2020 h 10:44 commenti

In casa una bici da 3mila euro rubata ad un pratese e droga, nei guai due giovani

Blitz della polizia in un appartamento in via Pistoiese. La bici, rubata a Montemurlo lo scorso marzo, è stata restituita al proprietario. Sequestrati anche alcuni grammi di hashish e di marijuana

Una bicicletta Mtb del valore di tremila euro rubata lo scorso 18 marzo ad un uomo di Montemurlo che la custodiva in garage è stata ritrovata ieri, mercoledì 13 maggio, nella casa di due nordafricani, in via Pistoiese. Sono stati gli agenti della questura, durante una perquisizione domiciliare a carico dei due stranieri, entrambi marocchini di 22 anni già noti per i loro precedenti penali sia relativi a reati contro il patrimonio che inerenti lo spaccio di droga, a notare la bici che era sul terrazzo dell'appartamento. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno consentito di risalire alla bici rubata ad un cinquantenne residente a Montemurlo che ne aveva denunciato il furto. Dalla perquisizione sono saltati fuori anche alcuni grammi di hashish e di marijuana rispetto ai quali uno dei due nordafricani si è assunto la responsabilità dichiarando di farne uso abituale. Quest'ultimo è stato perciò segnalato alla prefettura, mentre il connazionale è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario.



