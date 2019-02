22.02.2019 h 08:48 commenti

In casa con 23mila euro e oltre due etti di cocaina, arrestato pregiudicato

L'operazione del nucleo investigativo si aggiunge ai due arresti messi a segno ieri dalla Teneneza di Montemurlo in piazza San Marco

Aveva nelle sue disponibilità ben 23mila euro, frutto dell'attività di spaccio di cocaina dato che è disoccupato, il marocchino arrestato ieri, 21 febbraio dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Prato per detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente. 42 anni, pregiudicato, residente a Campi ma domiciliato a Calenzano, il nordafricano è stato fermato dai militari mentre transitava per la città con la sua Fiat Punto bianca. A bordo sono stati trovati un grammo di cocaina già dentro una bustina e 3.100 euro. La perquisizione si è quindi estesa al l'abitazione dove erano nascosti tesori ben più grandi: 213 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, una bilancina di precisione, un'agenda dove annotare i conti del "business" ma soprattutto 20mila euro. Per il marocchino è quindi scattato l'arresto. Oggi il processo per direttissima.Ma la giornata di ieri ha portato ad altri importanti arresti per droga sempre da parte dei carabinieri, nello specifico la Tenenza di Montemurlo che ha operato in piazza San Marco. All'inizio del pomeriggio sono scattate le manette per un 25enne nigeriano, sorpreso a cedere una dose di eroina a un ragazzo di Pisa. In casa sono state scoperte altre 23 dosi del stessa sostanza e 300 euro. In serata è toccato a un connazionale di 26 anni che alla vista delle divise ha deglutito qualcosa di sospetto. Portato all'ospedale è stato possibile accertare la presenza di tre ovuli per un totale di 35 grammi di eroina. Stamani processo per direttissima per entrambi.