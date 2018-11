30.11.2018 h 13:22 commenti

In casa avevano un chilo di cocaina e 80mila euro: arrestati dalla polizia tre spacciatori

Il blitz dell'Antidroga è scattato dopo settimane di indagini e appostamenti tra Prato, dove la banda spacciava, e Sesto Fiorentino dove era il covo

Un chilo di cocaina, circa duemila dosi che sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato qualcosa come centomila euro. È quanto ha sequestrato la sezione Antidroga della questura di Prato che nella serata di ieri, giovedì 29 novembre, ha arrestato tre uomini di 40, 31 e 28 anni, tutti marocchini. Recuperati anche 80mila euro in contanti.Il blitz, diretto dall’ispettore Marco Fazzi, è scattato al termine di settimane di indagini con pedinamenti e appostamenti tra Prato, dove avveniva il grosso dello spaccio, e Sesto Fiorentino dove i tre abitavano. Un appartamento trasformato in una centrale dello stupefacente con tutto l’occorrente per confezionare le dosi. Il primo ad essere fermato è stato il ventottenne che ieri, al volante della sua auto, si è diretto verso Prato. L’alt in via Aldo Moro. Addosso gli sono stati trovati 85 grammi di cocaina. Il resto è saltato fuori dalla perquisizione domiciliare: più di 900 grammi nascosti tra la cucina e il ripostiglio e 80mila euro nascosti sotto il materasso e in una borsa. Solo il ventottenne era già noto per alcuni precedenti. Insieme al connazionale di 31 anni è stato portato in carcere, mentre il terzo arrestato, l’unico con un lavoro stabile, è ai domiciliari.L’indagine è cominciata nelle settimane scorse, dopo gli arresti di una donna italiana e un uomo marocchino trovati rispettivamente con 300 e con 20 grammi di cocaina. La donna fu arrestata in via dell’Accademia, a due passi dalla prefettura dopo la segnalazione di un continuo andirivieni di tossicodipendenti. La sezione antidroga è riuscita a risalire al livello superiore della detenzione e dello spaccio che avveniva tra Prato, Firenze, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa.