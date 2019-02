24.02.2019 h 12:40 commenti

In carcere la coppia che ha tentato di investire i carabinieri, dovrà rispondere di tentato omicidio e furto

L'uomo, pregiudicato e residente in un campo nomadi di Pistoia, è stato ferito a un piede da un proiettile sparato da un carabiniere per fermare il tentativo di investimento. I medici del Santo Stefano lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni

Sono rinchiusi in carcere e dovranno risponde di furto e di tentato omicidio i due nomadi, un uomo e una donna di Pistoia, che ieri sera, 23 febbraio, hanno provato a investire i carabinieri che li hanno sorpresi all'uscita da un'abitazione in via Poliziano a Poggio a Caiano con ancora la refurtiva in mano. I due militari della locale stazione hanno reagito sparando una serie di colpi contro l'auto guidata dal nomade che è stato colpito al piede da un proiettile. Portato al Santo Stefano, il pregiudicato, è stato medicato e dimesso poco prima di mezzanotte. La prognosi è di 20 giorni. Intanto emergono nuovi particolari su quei momenti concitati a pochi passi dalla chiesa del Ss. Rosario e dalla Villa medicea. I carabinieri avevano appena acciuffato la donna che aveva in mano borse griffate e gioielli rubati poco prima. L'uomo invece era già in auto ma anziché fuggire via verso via San Gallo, ha ingranato la marcia indietro per colpire i carabinieri e liberare la propria complice. Il militare che non stava trattenendo la donna, ha quindi preso l'arma e ha sparato verso la parte bassa della carrozzeria per fermare la pericolosa manovra del ladro e proteggere il collega. A quel punto l'uomo è ripartito ma è andato a picchiare su un muretto. Ha provato a scappare ma è stato subito braccato. In auto c'erano altri oggetti di valore e soldi contanti, probabilmente provento di furto. Non è detto che quello messo a segno a Poggio fosse l'unico firmato dalla coppia dato che ne sono stati segnalati diversi nella zona medicea poco prima di essere fermata in via Poliziano. Ed è stato proprio lo stato di allerta a portare i carabinieri a pattugliare le zone più a rischio per i furti come quella del Villaggio. L'allarme della casa derubata ha permesso poi ai carabinieri di intercettare la banda velocemente. La comunità poggese è molto scossa. Il sindaco Francesco Puggelli ha chiamato il comandante di Poggio, Stefano Massimino, per ringraziare la stazione e congratularsi. In un post ha poi scritto: "Questo episodio è la conferma che l’attività di prevenzione e la sorveglianza del territorio sono le misure più importanti per proteggere noi e la nostra cittadina. Potrà sembrare una cosa ovvia, ma la presenza di una pattuglia in macchina che gira per Poggio o di uomini in divisa che passeggiano per le strade è una delle misure che funziona di più per prevenire - o come in questo caso - individuare i crimini e, di conseguenza, proteggerci! Ovviamente per farlo servono uomini e donne! Ecco perché rinnovo l’appello fatto al Ministro degli Interni già nel novembre scorso di rinforzare gli organici delle forze dell'ordine. Portiamo almeno a 10 unità la dotazione organica dei Carabinieri di Poggio. Io la penso così ogni euro messo nel rafforzamento dell’organico dei carabinieri è un “investimento” che funziona più di ogni altro discorso per garantire la serenità di tutta la comunità". E.B.

