29.01.2024 h 15:15 commenti

In carcere due uomini destinatari di ordini di carcerazione: devono scontare le condanne accumulate

Dietro le sbarre un sessantenne che deve scontare 5 anni e 8 mesi e un 47enne per il quale è scattato il regime di semilibertà che resterà in vigore fino a metà 2029

Un albanese di 60 anni è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un ordine di carcerazione per cumulo di pene. L'uomo, fermato nella giornata di sabato 27 gennaio, è stato portato nel carcere della Dogaia dove dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione per vari reati tra i quali oltraggio a pubblico ufficiale, violazione di sigilli, calunnia. Fermato anche un italiano di 47 anni a carico del quale pendeva un provvedimento della procura generale presso la Corte d'appello di Firenze. L'uomo, destinatario della messa alla prova, è passato al regime di semilibertà che resterà in vigore fino a giugno 2029. Il 47enne, condannato per droga, truffa, ricettazione e rapina, è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus