Dopo la sperimentazione della scorsa primavera al Soccorso, gli agenti già da ieri hanno iniziato le verifiche al Macrolotto Zero per raccogliere le segnalazioni su ordine pubblico, degrado e irregolarità di vario genere. La novità è che ad accompagnarli ci saranno 4 ispettori ambientali di Alia e per favorire il contatto con i cittadini orientali tramite i consiglieri comunali Marco Wong e Teresa Lin e le associazioni cinesi sono stati coinvolti dei ragazzi di seconda generazione che si adopereranno per promuovere le buone pratiche di gestione dei rifiuti fra i connazionali. L'amministrazione comunale, insieme alla Regione Toscana che ha finanziato il progetto di prossimità con 225mila euro per tre anni destinati soprattutto alla formazione dei 6 agenti della Polizia Municipale, ha individuato 5 aree "sensibili" della città in cui è necessario un intervento di prevenzione e di repressione dei comportamenti sbagliati, come l'abbandono dei rifiuti o i conferimenti sbagliati, ma anche le regole della civile convivenza: il Soccorso appunto, il Macrolotto Zero (soprattutto via Filzi e via Pistoiese), San Paolo, San Giusto e la zona da via Strozzi a via Medaglie d'oro.La squadra è presente quotidianamente per due mesi su tre turni (7.30-13.30; 13.30-19.30;18-24), dalla mattina fino alla sera a mezzanotte: «Anche quando i pattugliamenti si sposteranno in un'altra zona comunque anche in quella precedente continueremo ad effettuare dei controlli - spiega l'assessore Leoni - L'obiettivo, anche grazie all'intervento dei mediatori culturali cinesi, è di creare una rete di intervento sul fronte della prevenzione e del sanzionamento dei comportamenti irregolari che dia una risposta alle esigenze dei cittadini». «Questo era un impegno che avevamo preso in un'assemblea con i cittadini subito dopo il nostro insediamento - ha aggiunto l'assessore Sanzò - Gli diamo seguito con un intervento sinergico che intende dare risposta ai problemi di civile convivenza in diverse zone della città».I 4 ispettori ambientali di Alia hanno la qualifica necessaria per compiere accertamenti e contestazioni inerenti il corretto conferimento dei rifiuti. Fra di loro c’è anche un ispettore che parla la lingua cinese. «Potranno intervenire direttamente per accertare e sanzionare fenomeni di inciviltà come il conferimento errato dei rifiuti, l'abbandono e altro ancora. Il progetto è mirato a non disperdere il grande lavoro fatto da Alia tutti i giorni per mantenere l'igiene e il decoro in determinate zone dove i passaggi sono anche quattro al giorno».Saranno potenziati anche gli strumenti a disposizione della Municipale. Sono già state acquistate dieci fototrappole. A breve saranno installate in altrettanti punti critici.