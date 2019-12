06.12.2019 h 18:44 commenti

In bus a teatro dalla Val di Bisenzio, pacchetto di quattro spettacoli al Metastasio

Iniziativa dei Comuni di Vaiano e Vernio rivolta a tutti gli appassionati che potranno acquistare il biglietto per il teatro insieme a quelli andata e ritorno con il pullman

Riparte il progetto Insieme a teatro in bus, un pacchetto per quattro spettacoli teatrali che comprende anche l’andata e il ritorno con il mezzo pubblico. L’abbonamento alla tariffa speciale di 59 euro con trasporto gratuito viene proposto agli abitanti di Vaiano e Vernio dalle amministrazioni comunali in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. C’è da affrettarsi con le prenotazioni che scadono il prossimo 12 dicembre.

Ecco le proposte sul palcoscenico del Met. Si parte il 16 gennaio (ore 20,45) con "Chi ruba un piede è fortunato in amore", un testo di Dario Fo che vede protagonista Massimo Grigò. È una commedia erede del circo e dell’avanspettacolo, in cui i personaggi sembrano scolpiti dai tempi comici, più che dalla trama.

Il 6 febbraio appuntamento con un grande testo classico, "La tempesta" di Shakespeare. L’adattamento e la regia sono di Luca De Fusco, sul palcoscenico c’è Eros Pagni, nel ruolo di un mago chiuso nel suo luogo di studio e riflessione che si trasfigura magistralmente con giochi di allucinazioni creando un’isola che non c’è.

Per il 20 febbraio è in programma "When the rain stops falling" dell’australiano Andrew Bovell per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. È il racconto intimo di una saga familiare che vede protagonisti i nuclei dei Law e degli York. Chiusura sognante e surreale, il 16 aprile, con un’originalissima "Armata Brancaleone", versione teatrale e regia Roberto Latini

Informazioni e prenotazioni presso la biblioteca comunale Basaglia di Vaiano (tel. 0574 942479; bibliotecabasaglia@comune.vaiano.po) oppure Ufficio associato Cultura, Turismo, Sport – San Quirico di Vernio; tel. 0574-931065-66-67; eventi@bisenzio.it).