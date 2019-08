20.08.2019 h 11:33 commenti

Gira in bici con droga e oltre mille euro in tasca, arrestato giovane spacciatore

Si tratta di un pregiudicato marocchino di 21 anni, fermato in via Carraia. I soldi erano in banconote da 50 e 20 euro, ritenute provento di spaccio

Girovagava per il centro a bordo di una bici con in tasca molti soldi e 50 grammi di hashish il marocchino di 21 anni fermato e arrestato dalla polizia ieri sera, 19 agosto, in via Carraia. Il giovane, pluripregiudicato, clandestino e senza fissa dimora, non appena ha visto gli agenti delle volanti avvicinarsi, ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. Oltre ai due pezzi di hashish, il 21enne aveva ben 1.160 euro in contanti divisi in banconote da 50 e 20 euro, ritenuti provento di spaccio. Sia il denaro che la droga sono stati sequestrati mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Oggi il processo per direttissima.