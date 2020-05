07.05.2020 h 12:35 commenti

In azione il drone della polizia municipale: fioccano le prime multe per chi non rispetta le regole

Controlli dall'alto grazie all'allentamento delle regole da parte di Enac in questo periodo di emergenza sanitaria. L'assessore alla Sicurezza: "Strumento utilissimo che continueremo ad usare. Nessuna violazione della privacy"

Dodici sanzioni negli ultimi due giorni, una ventina da inizio maggio. E' il primissimo bilancio dei controlli che il Comune di Prato ha fatto servendosi del drone. Controlli dall'alto per verificare di più e meglio il rispetto delle restrizioni varate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tre persone sono state multate ieri, mercoledì 6 maggio: tutte, seppur a distanza l'una dall'altra, stavano passeggiando nel parco di Galceti, uno tra quelli che l'amministrazione comunale non ha ancora riaperto. Il giorno prima, sempre nel parco di Galceti, il drone ha individuato un assembramento di sette persone che sono state fermate e sanzionate, mentre altri due cittadini sono stati multati nel parco dell'ex Ippodromo, anche questo ancora chiuso al pubblico. “Il drone è uno strumento utilissimo – il commento dell'assessore alla Sicurezza Flora Leoni – consente di monitorare zone vaste e individuare eventuali illeciti”. I furbetti, insomma, sono avvisati: non c'è luogo, angolo, radura inaccessibile ai controlli. E allora, per stare tranquilli, c'è solo un modo davvero efficace: rispettare le regole.

Come già in altre città, anche Prato ha deciso di approfittare delle deroghe concesse da Enac in questo periodo di necessari e più efficaci controlli per fare alzare in volo il drone Dji Mavic 2 Pro acquistato tempo addietro per la polizia municipale. L'allentamento di regole molto stringenti ha consentito di scrivere un protocollo d'intesa con la prefettura e, su questa base, procedere al monitoraggio del territorio dall'alto. “Ogni volta che usiamo il drone – spiega l'assessore – dobbiamo comunicarlo e organizzare la presenza di un determinato numero di pattuglie della Municipale e di una della polizia di Stato. In questi giorni lo abbiamo fatto e continueremo almeno fino al 18 maggio, scadenza data da Enac per l'utilizzo dei droni nell'ambito dell'emergenza sanitaria”.

L'efficace sistema investigativo che serviva, e ancora servirà, per scovare abusi edilizi e altre illegalità in zone particolarmente inaccessibili, è dunque diventato l'occhio contro assembramenti e mancate distanze interpersonali. “Deve essere chiaro che con il drone non ci sono violazioni della privacy – spiega Flora Leoni – non si monitorano gli spostamenti, a quello ci pensano i controlli tradizionali, e non si seguono le persone. Il drone facilita il controllo delle aree estese o più difficilmente raggiungibili”.

A pilotare il 'Sistema aeromobile a pilotaggio remoto' – così tecnicamente – è un agente della municipale addestrato per questo tipo di intervento. Il drone rimanda a terra le immagini e se contengono situazioni da sanzionare, le pattuglie entrano in azione.

nadia tarantino