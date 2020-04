10.04.2020 h 10:19 commenti

In autobus sì ma solo se se indossa la mascherina: l'obbligo in vigore dal 13 aprile

La Cap si adegua al provvedimento della Regione Toscana. I passeggeri che non useranno la protezione non potranno viaggiare sul mezzo pubblico

Sull'autobus solo se si indossa la mascherina. Vale anche per il trasporto pubblico il provvedimento della Regione Toscana sull'obbligo, a partire da lunedì 13 aprile, di indossare la mascherina per coprire bocca e naso. La Cap fa sapere che l'utente che non dovesse avere con sé la mascherina non potrà viaggiare sui suoi autobus. “La corsa sarà interrotta – si legge in un comunicato – e la continuazione del servizio avverrà solo quando l'utente scende o si adegua indossando la protezione. Se ciò non avverrà, sarà richiesto l'intervento delle forze dell'ordine”.

Restano, ovviamente, valide le altre indicazioni a partire dal divieto di assembramento e dal rispetto della distanza di almeno un metro tra un passeggero e l'altro. Le distanze vanno mantenute anche durante la salita e la discesa per evitare contatti ravvicinati.

I bus della Cap sono continuamente sanificati e igienizzati nel rispetto delle normative nazionale e regionale in vigore.



