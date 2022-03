In attesa di poter tornare a occuparsi di trasporto pubblico locale, Cap punta sul turismo. Sabato 5 marzo nella sede di via Vestri 34, ci sarà l'Open day per la presentazione del nuovo catalogo Primavera estate di Capviaggi. Dalle 9 alle 18, sarà quindi possibile conoscere in dettaglio le oltre 220 proposte per l'Italia e l'estero. Con la fine della pandemia torna l'aereo tra i mezzi per raggiungere le mete più lontane e cambiano le abitudini dei clienti. "C'è stata una grande riscoperta dei borghi storici italiani e degli itinerari di trekking. - spiega Federica Papi, responsabile cataloghi Capviaggi - ma soprattutto, rispetto al passato ci vengono richiesti tanti viaggi di un giorno. Lo interpretiamo come un desiderio di evasione dalla routine. Senza le vecchie restrizioni, ora le persone hanno più voglia di viaggiare e tra l'altro ora la capienza dei mezzi è tornata al 100%".Per Luca Chiti, responsabile dell'area turistica di Cap "questo catalogo rappresenta davvero un punto di ripartenza, un regalo che vogliamo fare alla città e a tutti i nostri clienti che non hanno mai smesso di credere in noi nemmeno nei momenti più difficili della panemia".Per Cap il turismo è una fetta importante della propria attività, insieme alla manutenzione dei mezzi, servizio che è rimasto alla cooperativa pratese in accordo con Autolinee toscane, il nuovo gestore regionale del trasporto pubblico su gomma.L'obiettivo però, è tornare proprio su questo fronte come anticipato a gennaio da Notizie di Prato . Il presidente di Cap, Federico Toscano, conferma la trattativa in corso con Autolinee specificando però che l'eventuale subentro come subappaltatore per la rete pratese non potrà avvenire prima del 1°novembre del 2023. La gara regionale infatti, vieta il subappalto i primi due anni di servizio.