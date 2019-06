25.06.2019 h 13:20 commenti

In arrivo un'eccezionale ondata di caldo, i consigli del medico

A preoccupare sono soprattutto l'alto tasso di umidità e la mancanza di ventilazione che impediscono al corpo di abbassare la temperatura interna mettendo a rischio il funzionamento di cuore, cervello e polmoni. Giovedì previsti 40 gradi

L'Asl Toscana Centro sottolinea che in caso di rilevante accesso di pazienti ai pronto soccorso potranno essere messe in atto, progressivamente, le azioni previste dal “piano di gestione aziendale per iperafflusso”.

Le soluzioni organizzative prevedono risorse aggiuntive di personale (per esempio per improvvise e impreviste assenze per malattia e infortunio) con progetti di attività aggiuntiva, pronta disponibilità, eventuali assunzioni "a tempo" e, in caso di indisponibilità delle stesse, ricorrendo anche a società di lavoro interinale.

Dopo 18 ore di attesa per un posto letto in pronto soccorso viene attivato il piano di iperafflusso che varia per ciascun ospedale in base al numero dei posti letto e al numero degli accessi al pronto soccorso.

Temperature superiori ai 34 gradi, ma il peggio deve ancora arrivare. La vera e propria ondata di caldo è prevista per giovedì e venerdì quando il termometro raggiungerà i 40 gradi. Ma non è la colonnina del mercurio che sale a preoccupare, piuttosto l’elevato tasso di umidità e la mancanza di ventilazione. Fenomeni che possono provocare colpi di calore e malori. “Umido e aria ferma – spiega Massimo Di Natale diriettore Medicina Interna 2 al Santo Stefano – creano uno squilibrio all’interno del corpo che non riesce più a espellere il caldo prodotto da suo metabolismo mettendo a rischio il funzionamento di polmoni, cervello e cuore. Per bilanciare la situazione, piuttosto che utilizzare l’aria condizionata, si devono creare correnti d’aria nell’ambiente in modo anche da non avere un brusco cambiamento di temperatura che potrebbe generare microrganismi dannosi, soprattutto per i polmoni”.Ma il colpo di calore, che si manifesta con spossatezza, senso di vertigine, mal di testa, mancanza di riflessi e crampi è sempre in agguato e così, per arginare i danni, bisogna trasportare la persona in un luogo ventilato e cercare di fare scendere la temperatura interna utilizzando panni umidi da applicare sul corpo.Ci sono anche delle regole da seguire per sopportare il caldo. “La prima cosa da fare – spiega Di Natale – è seguire uno stile di vita appropriato bevendo molto ed evitando sbalzi di temperatura tra un ambiente e l’altro. Per gli sportivi è necessario ridurre l’attività fisica e praticarla esclusivamente la mattina presto o dopo il tramonto. Inoltre bisogna vestirsi con colori chiari e abiti confezionati con fibre naturali che permettono la traspirazione. Ovviamente non esporsi ai raggi diretti del sole e evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Altro aspetto importante è la dieta dove sono proibiti i grassi, e tutte le bevande diuretiche, a partire dal caffè. Nessuna limitazione, invece, per frutta e verdura”.Tutti patiscono il caldo, ma bambini e anziani, sono decisamente più a rischio “Il loro organismo – spiega Di Natale – non percepisce distintamente la sete, quindi è necessario stimolarli a bere. A questo proposito la bevanda migliore è l’acqua del rubinetto, povera di oligominerali”.Intanto al pronto soccorso del Santo Stefano in questi giorni di caldo eccezionale gli accessi aumentano. Ieri, 24 giugno, sono state visitate17 persone, di cui 42 ricoverate.