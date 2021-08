23.08.2021 h 16:54 commenti

In arrivo tre nuovi presidi, ancora due istituti comprensivi restano vacanti

Assegnate le dirigenze degli istituti comprensivi Lippi, Mascagni e Levi per ora confermate la reggenza della Marco Polo, in attesa di nomina per la Don Milani



Al posto di Claudia del Pace nominata preside al Dagomari arriva Emanuela Lucirino; a Francesca Zannoni, ora preside al Datini, è subentrata Gabriella Franco, mentre in via Corridoni arriva Maria Vietri che sostituisce Sandra Bolognesi dal primo settembre in pensione.

