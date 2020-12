04.12.2020 h 15:40 commenti

Temporali e vento forte, allerta meteo codice arancione per tutta la giornata di sabato

Previste piogge intense con conseguente rischio idrogeologico e raffiche di vento su tutta l'area pratese. Protezione civile pronta ad intervenire. Raccomandata la massima prudenza

Allerta meteo con codice arancione dalle 21 di oggi, venerdì 4, alla mezzanotte di domani, sabato 5 dicembre. Temporali e piogge insistenti con rischio idrogeologico e vento forte: sono questi gli eventi attesi dal Centro funzionale della Regione Toscana che ha emesso il bollettino con le previsioni meteo in netto peggioramento rispetto a quelle ipotizzate in precedenza. Il codice giallo già in vigore da stamani diventerà perciò arancione. Preoccupazione per la pioggia che già da ore sta interessando l'appennino pistoiese e che in serata, salvo rallentamenti, potrebbe avere ripercussioni sull'area pratese. Nel dettaglio: l'allerta per il vento è stata diramata fino alle 8 di domattina, mentre quella per temporali e pioggia è estesa fino a mezzanotte. La protezione civile di Prato è pronta ad intervenire se la situazione lo richiederà. Raccomandata la massima cautela negli spostamenti e il rispetto rigoroso delle indicazioni all'ingresso dei sottopassi.



