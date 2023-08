27.08.2023 h 17:12 commenti

In arrivo temporali e nubifragi, scatta la doppia allerta

Il rischio maggiore sarà concentrato dalla mezzanotte di oggi alle 18 di domani sia per il rischio idrogeologico-idraulico che per temporali forti

Dall'allerta caldo a quella arancione e gialla per temporali forti e rischio idrogeologico senza soluzione di continuità. Nelle prossime ore anche in Toscana il caldo africano lascerà il posto a pioggia, grandinate e raffiche di vento.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso allerta arancione, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 18 di domani, per l’alta Toscana e la fascia costiera fino a tutta la provincia di Livorno isole comprese. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente. L’allerta gialla, a partire dalle 18 di oggi, riguarda tutto il territorio della Toscana. In questo caso l’intensità dei rovesci si prefigura meno abbondante, ma localmente potranno essere ugualmente copiosi, con grandinate sparse e raffiche di vento.

ll Comune di Prato è in zona di allerta B.

Rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

Codice arancione dalla mezzanotte di oggi 27 agosto alle 18 di domani 28 agosto; codice giallo, dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani 28 agosto.

Rischio temporali forti. Codice arancione dalla mezzanotte di oggi alle 18 di domani; codice giallo dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani. Rischio vento: codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani.

I cumulati di pioggia al suolo, fino al termine della giornata di domani, dovrebbero risultare mediamente intorno ai 50 mm sul nord-ovest mentre sulle altre zone di allerta si dovrebbero assestare su valori fra i 10 ed i 20 mm.

I cumulati massimi che interesseranno aree decisamente ristrette di territorio la dove si registreranno i temporali più violenti ed insistenti, potrebbero raggiungere valori decisamente significativi (fino a 100 – 150 mm sul nord-ovest e 50 – 70 mm altrove). Questi ultimi cumulati potrebbero registrarsi in tempi estremamente ristretti (anche in una sola ora).

Si fa presente l’assoluta difficoltà previsionale circa i rovesci più intensi che potrebbero verificarsi; in ogni caso, anche se di breve durata, risultare particolarmente intensi e condurre a fenomeni di repentino allagamento di ristrette aree di territorio.

Gli eventi di pioggia previsti potrebbero associarsi a fenomeni di forte vento che da domani tenderà ad aumentare ancora la propria velocità di raffica fino a raggiungere, in alcuni casi (più probabili sulla Toscana meridionale) i 100 Km/h. Sulle altre zone di allerta – compreso quindi anche l’area pratese – potrebbero raggiungere picchi di 60 – 80 Km/h.

Non sono inoltre esclusi possibili fenomeni di grandinate in corrispondenza dei temporali più significativi.

Si ricorda che è sempre operativo il numero verde di emergenza 800.301530



