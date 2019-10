14.10.2019 h 22:03 commenti

In arrivo quasi un milione di euro per finanziare borse lavoro. Biffoni: "Un aiuto concreto per chi è in difficoltà"

Così verrà utilizzata buona parte del "tesoretto" avanzato dal maxi stanziamento governativo del 2010 per aiutare i lavoratori del distretto messo in ginocchio dalla crisi

Il Comune di Prato mette in cassa quasi un milione e mezzo di euro statali da destinare alle politiche del lavoro, attive e passive. Buona parte della somma, 950mila euro, saranno destinate a Borse lavoro per aiutare le persone svantaggiate o a rischio emarginazione per aiutarle a intraprendere percorsi di inclusione sociale. Il resto, 545mila euro, sarà utilizzato per la realizzazione del Centro per l'Impiego nell'ex scuola don Bosco in via Pistoiese secondo quanto previsto dalla convenzione tra l'agenzia regionale per l'impiego e il Comune in vista del trasloco da via Galcianese. Questo milione e mezzo di euro è il residuo dei famosi venticinque milioni che il governo stanziò nel 2010 a sostegno dei lavoratori del distretto nel suo periodo più difficile. Grazie a un accordo tra ministero, Regione, Provincia e Comune, lo stanziamento arrivò alle casse regionali che lo girarono a quelle provinciali per finanziare negli anni ben sette linee di intervento a sostegno del reinserimento nel mercato del lavoro, incentivando anche quello autonomo, o dell'accompagnamento alla pensione per chi era vicino al traguardo ma aveva perso il posto. Una poderosa rete di percorsi differenziati che permise di attenuare gli effetti della crisi del distretto sulla tenuta sociale della città. Giunti al capolinea avanzano ancora soldi. Se ne sono resi conto gli uffici regionali che hanno subito contattato il Comune per trovare nuovi utilizzi in modo da non perdere neanche un euro. La Provincia, che non ha più tra le sue competenze quella del lavoro, trasferirà tutta la somma al Comune che poi provvederà a farne l'uso previsto dall'accordo. Più che soddisfatto il sindaco Matteo Biffoni: "Con questo accordo riusciamo a sfruttare al massimo le risorse statali destinate al nostro territorio. Con le borse lavoro daremo a tante persone l'occasione per mettersi in gioco e per trovare un'occupazione. Non è la soluzione di tutti i problemi ma sicuramente è un aiuto concreto per chi è in difficoltà e ha voglia di fare. Ringrazio la Regione per l'attenzione dimostrata e per aver dato una risposta veloce e appropriata alle nostre esigenze".

Edizioni locali collegate: Prato

