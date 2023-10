29.10.2023 h 15:05 commenti

In arrivo nuova intensa perturbazione, la Regione emette allerta arancione

Attesi forti temporali e anche grandinate. La protezione civile regionale chiede a tutti la massima attenzione nelle aree interessate dove potrebbero verificarsi piene anche di corsi d'acqua principali

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana, compresa la provincia di Prato, a partire dalla serata di oggi, domenica 29 ottobre, e per tutta la giornata di domani, lunedì 30 ottobre. La protezione civile regionale chiede a tutti la massima attenzione nelle aree oggetto di allerta perché i modelli previsionali evidenziano un quadro metereologico molto critico che porterà, probabilmente, eventi di piena significativi anche sui corsi d’acqua principali.

Nel dettaglio delle previsioni: piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti, a partire dalle prime ore della giornata, nelle zone di nord-ovest e sulla costa. Questi fenomeni tenderanno poi ad estendersi nel corso della giornata anche all'interno della regione, dove potranno verificarsi, nel pomeriggio intensi temporali. Alle piogge intense potranno accompagnarsi grandinate e colpi di vento che saranno particolarmente forti in Arcipelago, Appennino e lungo la costa centro-settentrionale. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato a sud dell'Elba.

A seguito di queste previsioni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani per tutte le province toscane con l'eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo.