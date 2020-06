06.06.2020 h 16:39 commenti

In arrivo nelle case dei pratesi i bollettini per la Tari: la scadenza è il 30 giugno

Si tratta della prima rata che è stata posticipata a causa dell'emergenza Covid19

Sono in arrivo nelle case dei pratesi gli avvisi con i bollettini di pagamento della prima rata Tari 2020. In seguito all'emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale ha posticipato la scadenza della prima rata al 30 giugno e ha dato la possibilità alle utenze non domestiche di dilazionare il pagamento in tre rate con scadenza il 30/06/2020, il 31/07/2020 ed il 30/09/2020. L’avviso in arrivo è un acconto relativo ai primi sei mesi calcolato con le tariffe 2019.

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, per ogni informazioni sul contenuto dell’avviso ricevuto e per la presentazione di denunce di variazione è possibile contattare Alia Servizi Ambientali S.p.A attraverso i canali online o tramite call center. Per le pratiche e le posizioni Tari per le quali è indispensabile recarsi allo sportello Tari per usufruire dell’assistenza dell’operatore (sportello Tari di via Paronese 110 a Prato) ricordiamo che prima di accedere è necessario prendere l’appuntamento: è possibile farlo scrivendo una mail a tariffa.info3@aliaserviziambientali.it o, in alternativa, chiamando il Call Center di Alia.

Il pagamento del bollettino può essere effettuato con le seguenti modalità: tabaccai che aderiscono al progetto Tserve, tutti gli sportelli jolly di Prato, tutti gli sportelli Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, gli sportelli Chianti Banca di Prato, Poggio a Caiano, Seano e Carmignano, nline collegandosi al sito dei servizi online del Comune di Prato https://servizi.comune.prato.it , mediante utilizzo del bollettino di conto corrente postale precompilato, nei supermercati Conad di Prato: via Roma; via VII Marzo ; via Kuliscioff; via Catani; via Gherardi ; via Spontini 29.

La riduzione tariffaria del tributo Tari collegata alla sospensione/riduzione dell'attività per l'emergenza sanitaria Covid-19 e le agevolazioni sociali per le famiglie in difficoltà economica saranno riconosciute ai singoli contribuenti in detrazione nel primo avviso utile.