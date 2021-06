14.06.2021 h 17:07 commenti

In arrivo la stangata sulla Tari, ma non per tutti. Tre Comuni pratesi votano contro all'assemblea dell'Ato

Aumento del 22% spalmato su quattro anni che peserà minimamente sui cittadini pratesi grazie ai versamenti straordinari che il Comune farà entro l'anno. Vaiano guida la pattuglia dei ribelli: "Nessuno sa spiegarci i conti"

Questa mattina, 14 giugno, l'Ato Toscana centro ha approvato la proposta del gestore, Alia servizi ambientali spa, di ritoccare le tariffe del servizio spalmando i costi su più anni, quattro, in modo da evitare di dare un'autentica mazzata in un colpo solo e in un momento così particolare ai cittadini. Mazzata che si aggirerebbe attorno al 22%. Anche perchè il regolamento Arera impone un tetto massimo agli aumenti che non possono superare il 6,6% all'anno.

La proposta di oggi è stata approvata con 40 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti. Tra i contrari troviamo i Comuni di Carmignano, Vaiano e Cantagallo che presentano un quadro di aumento dei costi piuttosto pesante. A Vaiano ad esempio si parla di +23%, ma al sindaco Primo Bosi il conto non torna per niente "E nessuno mi sa convincere del contrario - dice -. Siamo stati i primi a passare al porta a porta tanti anni fa. Il servizio è rimasto lo stesso e io mi ritrovo davanti a un aumento del costo della raccolta inserito in una voce generica senza che nessuno mi sappia dire perché. Già lo scorso dicembre mi astenni per mancanza di trasparenza, ma ora è ancora peggio. Vaiano vuole pagare per ciò che ha prodotto. Se al ristorante ho mangiato antipasto, primo e secondo è giusto pagare ma nel conto non ci deve essere il vino che non ho ordinato".

Particolare il caso del Comune di Prato che riuscirà ad evitare l'esborso diretto ai suoi cittadini grazie all'individuazione di errori di calcolo passati sulle quote che le casse comunali avrebbe dovuto versare alla società. Si tratta di 3,8 milioni di euro che saranno versati entro quest'anno quasi pareggiando i conti. Il resto, un milione e duecentomila euro (circa 400mila euro all'anno per il 2021, il 2022 e il 2023), saranno coperti dai fondi Covid e pagati in una soluzione. Quindi in sostanza, almeno per quest'anno, l'aumento non ci sarà grazie a un esborso di 5 milioni di euro.

"La legge ci consente di utilizzare le risorse erogate lo scorso anno dal governo che bloccò le tariffe Tari. - afferma l'assessore al bilancio Benedetta Squittieri - E quindi abbiamo deciso di versarli tutti quest'anno. Questo permetterà di compensare l'aumento dei costi e di non ritoccare la tariffa, se non impercettibilmente, che grava sui cittadini".



Il nuovo metodo tariffario entrato in vigore l'anno scorso che considera i costi dei due anni precedenti a quello di riferimento, quindi il 2019, non ha aiutato a fare chiarezza. In più la mancanza di impianti di smaltimento propri, ha costretto il gestore a portare fuori i rifiuti facendo lievitare i conti. Lo scorso anno Alia ha chiesto ad Ato Toscana centro 26 milioni di euro per il riallineamento 2018 e 2019 che le sono stati rifiutati proprio per l'applicazione della nuova tariffa. Alia ha quindi fatto ricorso al Tar della Lombardia, regione dove ha sede Arera, impugnando "il rifiuto" (leggi). Ricorso che ora sarà ritirato perché l'approvazione dell'aumento tariffario di oggi sancisce "la pace" tra Ato e Alia e dovrebbe garantire la copertura, seppur graduale, dei costi. D'altronde il pozzo da cui attingere è sempre lo stesso, le tasche dei cittadini.

E' in arrivo una stangata sul pagamento della Tari. L'aumento sarà del 6,6% per il 2021 e per molti Comuni dell'Ato Toscana centro verrà replicato anche negli anni successivi.