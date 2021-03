08.03.2021 h 10:57 commenti

In arrivo i pagamenti della cassa integrazione dell'artigianato, si salda il 2020

Il ministero del Lavoro ha accreditato sul Fondo le somme necessarie per pagare ottobre, novembre e parte di dicembre. Il presidente di Ebert: "I pagamenti verranno accreditati nei prossimi giorni fino ad esaurimento delle risorse"

Le casse integrazioni dei lavoratori dell'artigianato (Fsba) dei mesi di ottobre, novembre e parte di dicembre nei prossimi giorni verranno pagate. Il ministero del Lavoro ha infatti accreditato sul conto del Fondo 260 milioni di euro a livello nazionale. A Prato il provvedimento riguarda 2.306 aziende, mentre i lavoratori interessati sono 10.518 ( leggi "Il Fondo nazionale – spiega Mario Catalini presidente dell’Ebert (Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano) -, procederà al pagamento fino ad esaurimento di questa nuova tranche di risorse pubbliche. Siamo ben consapevoli del grave ritardo con cui vengono erogate le indennità ai lavoratori, ma è un ritardo che è imputabile esclusivamente alla complessità della macchina burocratica statale. Confidiamo che in un prossimo futuro lo Stato riduca di molto i tempi di erogazione a Fsba delle risorse necessarie, in maniera tale che si possa procedere con tempi accettabili ad erogare le prestazioni, che sono un diritto fondamentale per migliaia e migliaia di lavoratori”.