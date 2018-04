12.04.2018 h 12:33 commenti

In arrivo gli stipendi arretrati per i dipendenti delle Rsa di Cicignano e Paperino

Entro il 10 maggio la cooperativa che gestisce le due strutture si è impegnata a mettersi in pari con i pagamenti. Oggi in Regione il vertice con l'assessore Simoncini

Saldo dello stipendio arretrato di febbraio entro la fine del mese di aprile, e entro il 10 maggio quello di marzo, oltre a rimettersi in pari con i versamenti. E' quanto assicurato dalla cooperativa aretina L'Agorà d'Italia, che gestisce varie Rsa ( tra le quali quella di Cicignano e quella di Paperino), al termine di un incontro oggi 12 aprile nella sede della Regione Toscana a Firenze, presieduto dal consigliere per il lavoro del governatore Rossi Gianfranco Simoncini, alla presenza di rappresentanti della coop, dei sindacati, e della Provincia di Arezzo.

Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La riunione, spiega una nota, era stata chiesta dal sindacato per ritardi nei pagamenti degli stipendi e nei versamenti dei contributi. I rappresentanti dell'azienda hanno illustrato il percorso messo in atto per fare fronte agli obblighi nei confronti dei lavoratori e per rafforzare la situazione aziendale. A seguito di ulteriori operazioni finanziarie che si stanno concludendo in queste settimane, i successivi stipendi saranno erogati entro i tempi previsti dal contratto nazionale delle cooperative sociali. La Cgil si è riservata, nel caso quanto affermato dall'azienda non trovasse attuazione, di attivare tutte le iniziative a tutela dei lavoratori, anche verso committenti e organi ispettivi. La cooperativa ha anche manifestato disponibilità, se richiesta, a partecipare a un tavolo di confronto relativo alla provincia di Prato.

"Esprimo soddisfazione per l’esito della riunione - dice Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd - e ringrazio Gianfranco Simoncini per aver raccolto velocemente l’invito dei sindacati. Spero che le buone intenzioni della cooperativa espresse nella riunione possono tradursi rapidamente in fatti concreti, cioè nel pagamento degli stipendi arretrati tanto attesi dai dipendenti. In ogni caso continuerò a seguire molto da vicino la vicenda, anche partecipando all’incontro già fissato e che confermo con l’assessore regionale Saccardi che si terrà martedì 17 aprile a Firenze".