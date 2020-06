Sono in arrivo altri 100mila euro di buoni spesa che permetteranno di aiutare almeno altre 200 famiglie in difficoltà economiche presenti nella graduatoria che il Comune di Prato ha stilato in occasione della distribuzione degli aiuti del governo. L'ulteriore contributo, pari a 100mila euro, è frutto di un lavoro di squadra che vede insieme Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, l’associazione Spes Docet e il supermercato Ekom. Stamani, 18 giugno, i 4mila buoni spesa da 25 euro ciascuno per un totale di 100mila euro di valore, sono stati consegnati all'assessore ai servizi sociali Luigi Biancalani dai protagonisti dell'iniziativa benefica che impegna Spes docet per 80mila euro e Ekom, dove i buoni sono spendibili, per altri 20 mila.

“Saranno subito utilizzati per dare risposta ad almeno duecento famiglie tra quelle in graduatoria per i buoni spesa e per altre situazioni che vengono seguite direttamente dai servizi sociali – ha spiegato l’assessore Biancalani - Intanto una prima tranche delle altre risorse messe a disposizione dalla Fondazione vengono utilizzate per i contributi all’affitto, altro problema di grande criticità per le famiglie”.

“Ancora una volta siamo riusciti a far funzionare in maniera efficace e concreta la positiva alleanza e la collaborazione tra privati, associazionismo e servizi pubblici – ha messo in evidenza Simone Paci, presidente di Spes docet - Grazie a tutti coloro, per lo più imprenditori, che ci hanno dato aiuto anche in questa missione e a Ekom che ha risposto con generosità alla nostra richiesta di supporto”.

La catena di discount è approdata a Prato, in particolare nella zona del Soccorso, poco prima del lockdown e punta a consolidare la sua presenza sul territorio anche attraverso iniziative del genere: “Ekom ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare all’iniziativa - ha affermato il direttore generale di Ekom, Giuseppe Marotta - Vogliamo essere vicini alle famiglie in difficoltà in un momento complesso come l’attuale, e dare un supporto concreto, come siamo soliti fare nei territori in cui siamo presenti”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Spes Docet consolidano dunque la loro alleanza nel nome della solidarietà. Nella fase dell’emergenza sanitaria sono riuscite a raccogliere circa un milione di euro attraverso le donazioni di una sessantina di imprenditori e il contributo diretto della Fondazione Cassa di Risparmio che si è impegnata con 300 mila euro. Così Spes Docet ha potuto acquistare e far arrivare direttamente al Santo Stefano sei ecografi per la terapia intensiva e il pronto soccorso, migliaia di mascherine, tute protettive e camici.

“La Fondazione anche stamani rinnova l’appello ai pratesi che non si tirano mai indietro per dare risposte concrete alle difficoltà di centinaia di famiglie e al disagio di tante persone messi in crisi dal Covid - ha sottolineato Stefano Betti - Tutti possono dare un contributo versando su un conto dedicato quanto possono e vogliono”. Ecco le coordinate: IBAN IT69 A032 3901 6001 0000 0191 179, intestato a Fondazione Cassa di risparmio di Prato, causale Fondo solidarietà per Prato.