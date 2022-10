18.10.2022 h 13:10 commenti

In arrivo venti telecamere per sorvegliare giardini, centro storico, ingressi e uscite dalla città

Il Comune di Prato si è aggiudicato un finanziamento ministeriale e uno regionale per acquistare nuovi occhi elettronici. In attesa della pubblicazione della graduatoria per un altro contributo destinato a sedici telecamere

La rete di videosorveglianza si amplia nei prossimi mesi, i tempi dipendono dalle forniture, saranno 220 gli occhi elettronici puntati sulla città, gli ultimi 20 sono stati finanziati attraverso un bando ministeriale e uno regionale. Alla lista si potrebbero aggiungere altre 16 telecamere se il Comune rientrerà in un altro bando regionale legato alla sicurezza. I termini per presentare la domanda sono scaduti a fine settembre e ora si aspetta la pubblicazione della graduatoria.La partita più consistente arriva dal Ministero che, con un cofinanziamento al 50% per un totale di 75mila euro, permette l'acquisto di 12 telecamere, 8 quelle che arriveranno tramite un bando regionale finanziato al 30% (66mila a carico dell'amministrazione) e saranno utilizzate per sorvegliare aree verdi e zone di aggregazione compreso il centro storico. Due saranno posizionate nel polo scolastico di via Reggiana, su richiesta dei dirigenti scolastici dopo i numerosi furti e atti di bullismo che si sono verificati tra gli alunni che frequentano Datini e Dagomari. Un investimento di 100mila euro complessivi già stanziati.Le telecamere che dovrebbero essere finanziate con il secondo bando regionale, invece, saranno utilizzate per controllare le targhe delle macchine in entrata e in uscita dalla città."L'ampliamento del sistema di videosorveglianza - ha spiegato l'assessore alal Municipale Flora Leoni - ci è stato richiesto anche dai cittadini, abbiamo predisposto, in accordo con il tavolo per la sicurezza, dove collocarle proprio in base alle segnalazioni che ci arrivano e anche andando a colmare spazi vuoti dell' attuale sistema".Che Prato sia fra le città con una vasta rete di videosorveglianza. lo sottolinea anche il suo posizionamento nella graduatoria ministeriale stilata in base alla presenza di una sistema di videosorveglianza. "Siamo 415 su 416 progetti finanziati, in realtà siamo stati ripescati e siamo rientrati al limite della graduatoria - precisa Leoni - da qui anche l'importo più basso rispetto ad altre realtà". Il numero delle telecamere potrebbe variare, come i tempi, in base al prezzo e alla disponibilità dei fornitori: i bandi, infatti assegnano un budget complessivo.