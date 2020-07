28.07.2020 h 22:55 commenti

In arrivo sei ispettori ambientali e le "fototrappole" che smascherano i furbetti dei rifiuti

La sperimentazione partirà a fine agosto, intanto l'amministrazione sta valutando la possibilità di sospendere la pulizia nelle vie del centro. Effettuati anche due sopralluoghi in vecchie autorimesse da destinare a parcheggi pubblici

Nell'ultima settimana di agosto partirà una nuova sperimentazione per individuare, attraverso una sorta di fototrappola, chi abbandona rifiuti, inoltre è stata fatta la richiesta ad Alia per aumentare il numero degli ispettori ambientali che passeranno da 4 a 10. “Il nuovo strumento che utilizzeremo a fine estate – spiega l'assessore alla cura del territorio Cristina Sanzò – è mobile e rileva i movimenti anomali, come ad esempio quello compiuto per abbandonare sacchi o elettrodomestici, e quindi potrebbe funzionare come dissuasore, unito al potenziamento degli ispettori ambientali”. Queste potrebbero essere alcune delle risposte alle richieste fatte dal neo comitato Residenti Centro storico Prato che ieri 28 luglio, è stato ricevuto dagli assessori Benedetta Squittieri, Flora Leoni e Cristina Sanzò.(leggi)

Tra le richieste dei residenti del centro anche quella, nel periodo della movida prolungata dal giovedì alla domenica sera, di sostare la pulizia strada all'interno delle mura da martedì a giovedì. “Stiamo valutando insieme ad Alia – ha spiegato Sanzò- di sospendere la pulizia fino ad ottobre visto che le spazzatrici, comunque, sono in azione tutte le notti”. I residenti hanno chiesto anche maggiori controlli contro il degrado del centro a partire dall'ababndono di rifiuto e chi urina nei vicoli e davanti alle porte.

Intanto continua la ricerca di nuovi parcheggi intorno alle mura, in particolare sono stati fatti due sopralluoghi uno nel parcheggio ex Coop di via arcivescovo Martini (diventato ormai il rifugio dei senza tetto e degli sbandati) e l'altro in piazza Mercatale lato assessorato ai Lavori Pubblici. Posti auto che daranno una risposta non soltanto a chi vuole raggiungere il centro in auto, ma anche ai residenti, meno probabile invece, la richiesta di destinargli una parte del parcheggio di piazza Mercatale come invece avrebbe voluto il Comitato. In occasione della pedonalizzazione del centro, infatti,la fascia oraria per i parcheggi all' interno delle mure destinati ai residenti è diventata h 24.

“Siamo moderatamente soddisfatti – ha spiegato il referente Urano Corsi – abbiamo presentato le nostre proposte, in parte credo siano state recepite, in ogni caso siamo stati invitati a partecipare ai tavoli specifici sul centro storico a cui partecipano anche gli altri comitati”.