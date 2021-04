23.04.2021 h 18:24 commenti

In arrivo 106 milioni di euro di opere pubbliche tra grandi progetti, manutenzione e forestazione urbana

Finanziati con risorse proprie, accensione di mutui e contributi da Regione e Stato. 28 milioni saranno spesi nel 2021

Il recupero della Gualchiera di Coiano, il restauro delle ex stalle di Officina Giovani, la realizzazione del terzo lotto del percorso ciclopedonale su via Firenze dal Ponte Petrino, e il primo tratto del collegamento viario tra via dell'Alberaccio a San Paolo e via Suor Niccolina. Sono alcune delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche che il Comune di Prato intende realizzare da qui al 2023. 106 i milioni di euro in campo di cui quasi 28 milioni per il 2021 e 31 milioni per il 2022.

"Il Piano triennale delle Opere pubbliche mette in campo più di 100 milioni di euro per interventi che vanno dalla manutenzione a nuove opere importanti - ha precisato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis -. Nel 2021 il Comune si impegna con le risorse proprie negli interventi che riguardano la gestione e la manutenzione straordinaria della città. Accanto a questo il Comune ha una capacità di indebitamento e quindi la possibilità di sottoscrivere dei mutui con i quali realizza delle opere che accrescono la dotazione dei servizi pubblici per i cittadini. Nel 2021 verrà finanziato un primo intervento alla Gualchiera di Coiano, il primo lotto di via Suor Niccolina a San Paolo per costruire una nuova viabilità per l'ospedale, il miglioramento sismico delle scuole, i lavori alle ex stalle di Officina Giovani e continueranno gli interventi al terzo lotto di via Firenze. Inoltre il Comune ha ottenuto finanziamenti a fondo perduto da Regione e Stato che nel 2021 serviranno per la realizzazione della palazzina della Polizia Municipale in piazza dell'Università, oppure per l'ampliamento della scuola Pier Cironi e per interventi di forestazione urbana e riqualificazione energetica".

Nello specifico nel 2021 il Comune impegnerà quasi 2milioni e 700mila euro di risorse proprie per manutenzioni, cofinanziamenti e opere inderogabili. Per le opere di manutenzione saranno destinati anche un milione mezzo di fondi recuperati dalla vendita di immobili e beni comunali. Le opere elencate in apertura saranno finanziate da oltre 2 milioni e trecentomila euro di mutui mentre sono previste 21 milioni di euro di risorse statali ed europee per grandi progetti: la piscina olimpionica di Iolo, l'ampliamento della scuola elementare e media Pier Cironi di viale della Repubblica, la palazzina della Polizia Municipale in piazza dell'Università, il bando per la Forestazione Regione Toscana, l'efficientamento energetico di Palazzo Benassai, e vari interventi di riqualificazione energetica.

Per l'assetto della viabilità, i finanziamenti complessivi nelle tre annualità ammontano a 12.605.000 mila euro, di cui 5 milioni di euro saranno destinati agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade (suddivisi in 1.000.000 di euro nel 2021, 2.000.000 di euro nel 2022 e 2.000.000 di euro nel 2023) e 4 milioni di euro nel 2023 utilizzati per la realizzazione dei nuovi lotti della seconda Tangenziale.

Vediamo i dettagli del piano diviso per settori.

Per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, i finanziamenti nelle tre annualità ammontano a 4.510.368, di cui 600 mila euro (in programma nell'anno) per la messa in sicurezza del terzo lotto di via Firenze nel tratto da ponte Petrino a La Querce, 550 mila euro (di cui 150 mila euro nel 2021, 200 mila euro nel 2022 e 200 mila euro nel 2023) per lavori sulla segnaletica luminosa, nuovi impianti e manutenzione straordinaria, e 1.709.980 euro nel 2022 per la realizzazione della ciclovia del sole Verona-Firenze.

Per l'assetto ambientale e il verde pubblico, i finanziamenti ammontano a 4.597.000 euro suddivisi nelle tre annualità, di cui 707.000 euro saranno destinati nel 2022 per lavori di manutenzione straordinaria dei fossi scolmatori (via del Leone, via del Lavacchione, via per le Risaie, via della Torre Armata, via Traversa per le Calvane, via Mozza per le Risaie); 500 mila euro (di cui 200.000 euro nel 2021 e 300.000 euro nel 2022) per la riqualificazione del Giocagiò e l'antiparco delle Cascine di Tavola; 200 mila euro (nel 2021) per la sistemazione del sentiero, compromesso dopo una frana, al parco di Galceti; e 200 mila euro (sempre nel 2021) destinati a lavori di manutenzione straordinaria dei giardini.

Gli interventi di rigenerazione urbana e forestazione ammontano a 17.520.000 euro di cui, nell'annualità in corso, 100 mila euro saranno destinati per i lavori aggiuntivi al progetto Prato Urban Jungle, 650 mila euro per il bando di Forestazione Regione Toscana, e 870 mila euro per lavori di riqualificazione energetica e rifacimento della facciata di palazzo Benassai; inoltre 14 milioni di euro saranno destinati al Progetto Pinqua - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (suddivisi in 5 milioni di euro nel 2022 e 9 milioni di euro nel 2023).