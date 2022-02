La manifestazione promossa per oggi 26 febbraio dal Comitato 25 aprile e da Libera in piazza del Comune dopo l'invasione russa dell'Ucraina, più che per la pace sarà ricordata per i momenti di tensione fra gli organizzatori e le tante donne ucraine che vi hanno partecipato.

Il primo scontro è stato quando le ucraine hanno intonato con la voce commossa il loro inno nazionale e sono state zittite dagli organizzatori con la motivazione che “la manifestazione non è nazionalista ucraina”. Il secondo momento di tensione c'è stato quando nel suo discorso una rappresentante della Rete degli studenti medi, ripercorrendo la storia dell'Ucraina, ha detto che a partire dal 2014 è uno stato nazionalista. Parole che hanno provocato la protesta delle ucraine che hanno chiesto di poter replicare ma si sono viste zittire “perchè dovevano comunicarlo all'inizio, ora è tardi”. La maggioranza delle donne ucraine a quel punto ha allora lasciato. la piazza indignata.

“Lo spirito della manifestazione – spiega Tommaso Chiti, uno degli organizzatori – è stato quello della solidarietà dei popoli e la pace. Capisco che si aggrappino alla bandiera, ma se si fanno manifestazioni pro Putin, pro Zelensky o pro Nato si diventa ultras”

Eppure a “benedire” la manifestazione è arrivata direttamente dal comitato organizzatore delle marcia di Assisi, la lunga bandiera della pace che ha fatto il suo ingresso in piazza del Comune alle 16,30. Tanti i discorsi fatti dagli oratori iscritti a parlare, tra cui anche una rappresentante della comunità ucraina di Firenze. “Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione – spiega Tommaso Chiti del comitato 25 aprile – perchè è arrivato il momento che il popolo della pace alzi la testa, ma soprattutto per dare voce a tutti”.

E, infatti, cinquecento persone a rappresentanza delle tantissime associazione, dei sindacati e dei comitati che hanno sostenuto l'iniziativa, insieme a tanti cittadini anche una delegazione interculturale della scuola media Lippi ) e ad amministratori e politici che hanno partecipato in forma personale visto la natura apolitica (erano vietate le bandiere di partito), hanno animato la piazza con cartelli contro la guerra e le bandiere della pace. Dalle Macine è arrivata quella assemblata dalle donne negli anni '50, ogni quadrato rappresenta una storia.

Ma c'erano anche le bandiere ucraine sventolate dalle badanti che da decenni vivono a Prato. “Siamo qui per chiedere all'Europa di intervenire e non restare neutrale - hanno detto -, ma anche per dire basta alle guerre portate avanti da Putin. In Ucraina muoiono anche i ragazzi russi e noi pensiamo alle loro madri che saranno angosciate come noi”. E la preoccupazione corre lungo Whatsapp: i telefoni trillano in continuazione e le immagini che arrivano sono dei bombardamenti, dei feriti, ma anche dei bambini nati negli ospedali. In piazza anche qualche uomo con la bandiera azzurra e gialla e il tradizionale vestito ucraino, ma con molta meno voglia di parlare. “Ora bisogna fermare la guerra, oggi è toccato a noi ma domani no si sa a chi potrebbe toccare”.