01.11.2020 h 15:12 commenti

In 24 ore sono quattro i decessi per Covid a Prato: uno era un sindacalista di Montemurlo

Pesante il bilancio odierno con 220 nuovi casi di contagio accertati nella provincia. Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali e le terapie intensive in tutta la Toscana

Il Covid ha fatto altre quattro vittime a Prato nelle ultime 24 ore. La Regione ne segnala nel suo bellettino tre: una donna di 80 anni e due uomini di 83 e 89 anni. A loro si aggiunge però un quarto decesso, notificato dal Comune di Montemurlo e che probabilmente sarà inserito dalla Regione nel bollettino di domani. Si tratta di Settimo Gelli, 72 anni , molto noto per il suo impegno nel sindacato Cgil: ( LEGGI ). Da tempo era ricoverato in gravi condizioni al Santo Stefano dopo aver contratto il Covid e, purtroppo, non ce l'ha fatta. Salgono così a 71 i pratesi morti dopo essere stati contagiati dal coronavirus da quando è iniziata la pandemia. I nuovi casi odierni, a Prato sono 220, con il totale che sale a 3.717. La distribuzione territoriale dei casi è stata la seguente: Cantagallo 1, Carmignano 3, Montemurlo 15, Poggio a Caiano 7, Prato 185. Vaiano 8 e Vernio 1. Riguardo l'ospedale, oggi sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Dovranno quindi essere ricavati nuovi posti letto visto che sono finiti quelli predisposti fino ad ora. Sono un massimo di altri 20 quelli attivabili, che andranno però a pesare sulla normale attività ospedaliera con probabile riduzione delle prestazioni non urgenti. Sono invece 104 i pazienti Covid ordinari ricoverati nei reparti dedicati.

Complessivamente in Toscana sono 2.379 i casi di positività al coronavirus accertati da ieri (1.962 identificati in corso di tracciamento e 417 da attività di screening). I tamponi eseguiti sono stati 15.841 mentre sono 9.309 i soggetti testati (escludendo quindi i tamponi di controllo), di cui il 25,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974. I ricoverati sono 1.279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano complessivamente 18 nuovi decessi: 9 uomini e 9 donne con un'età media di 85,4 anni.