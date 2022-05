25.05.2022 h 14:15 commenti

In 20 giorni trova due volte il vetro dell'auto sfondato: "Qui non si vive più"

E' successo in via Luzzatto alla Pietà all'alba di oggi. Danneggiate anche altre due vetture parcheggiate in strada

In 20 giorni ha trovato per ben due volte rotti i vetri della propria auto, parcheggiata in via Luzzatto alla Pietà. L'ultima volta è successo stanotte, 25 maggio, quando altre due macchine oltre alla sua sono state danneggiate. A denunciare il fatto è Marco Mazzoni: "E' successo alle 5 esatte di stamattina - racconta -. Mia moglie è corsa alla finestra, allertata da un forte rumore (la prima auto colpita) e ha visto un ragazzo di colore che agitava un borsone scuro pesante avventandosi sulla mia auto. Poi si è allontanato e ha colpito quella del vicino".

In via Luzzatto è poi intervenuta la polizia: "E' passata una Volante - dice ancora Mazzoni - i poliziotti hanno registrato e fatto foto. Ma tanto non cambierà mai niente. Purtroppo la zona della Pietà è diventata il far west. Mi hanno rotto un vetro alla stessa auto, parcheggiata nella via, 20 giorni fa esatti. Due mesi fa è toccato all'auto di un altro vicino. Pochi mesi fa, invece, ho trovato un ovulo di droga nella siepe del giardino. Naturalmente ho chiamato polizia e denunciato ma la situazione non è cambiata".