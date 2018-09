11.09.2018 h 11:45 commenti

In 13mila ai cinque concerti del Settembre che hanno attirato gente da fuori città ma scaldato poco i pratesi

Organizzatori e Comune soddisfatti per i risultati di questa edizione: il record con le 4.400 presenze per Caparezza. Solo un biglietto ogni tre è stato acquistato da persone di Prato

Sono state oltre 13mila le presenze ai cinque concerti del Festival "Settembre Prato è spettacolo", con una media di poco più di 2.500 spettatori per ogni evento. Caparezza è stato il concerto più visto, con 4.400 presenze, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori.

Due le cose che più colpiscono, andando ad analizzare il profilo dei partecipanti ai concerti: l'edizione 2018 del festival ha richiamato in città molta gente proveniente da fuori Prato ma, al tempo stesso, ha scaldato poco i pratesi. Questi, infatti, sono stati in netta minoranza tra il pubblico: con punte del 35% per Caparezza e De Andrè, mentre negli altri tre concerti meno di uno spettatore su quattro era di Prato. Una circostanza, questa, che sicuramente dovrà essere presa in considerazione dall'amministrazione in vista delle prossime edizioni, se si vuole mantenere il Settembre come festa eminentemente cittadina e quindi riservata, prima di tutto, ai pratesi.

Diverso, invece, il discorso se si guarda al festival come iniziativa a se stante, come hanno sottolineato anche gli organizzatori facendo un primo bilancio: "Siamo molto soddisfatti della quarta edizione del festival che si è appena conclusa - dicono da Fonderia Cultart -. Una manifestazione che si sta consolidando e che si sta facendo spazio nel panorama dei festival musicali italiani. A dimostrazione di ciò, i dati della provenienza e del numero degli spettatori, quest'anno oltre il 50% provenienti da fuori Toscana e alcuni perfino dall'estero, permettono di proseguire il lavoro con prospettive incoraggianti. Nel giro di soli quattro anni, la manifestazione può competere con importanti festival estivi italiani e le numerose recensioni positive al programma e ai concerti di quest'anno pubblicati da numerosi portali di critica musicale italiana e non solo, la grande attenzione ricevuta dalla stampa locale, regionale e nazionale, ci spingono a pensare una prossima edizione che mantenga alta l'asticella della qualità e della proposta artistica. Siamo contenti che tali risultati, frutto di un investimento sostanzialmente privato, abbiano creato l'indotto di cui le categorie economiche del centro storico hanno potuto beneficiare , accogliendo nel migliore dei modi i numerosi spettatori".

Insieme agli eventi a pagamento, da registrare anche le oltre 6.000 presenze alle iniziative gratuite (il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato, la Piazza dei Piccoli e le mostre). Sono andati sold out gli eventi nella Terrazza di Palazzo Pretorio e il concerto all'Ex Cinema Excelsior, il tributo a Nick Drake con Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini.

"Anche il Comune di Prato - commenta l'assessore alla cultura Simone Mangani - manifesta soddisfazione per l'edizione 2018 del Festival e sostiene le scelte fatte a partire dal 2015 : il Settembre fa ormai parte a pieno titolo del panorama nazionale dei festival della musica dal vivo".

Alcuni interessanti dati dati sui biglietti venduti, mostrano che circa il 40% dei biglietti è stato acquistato on line. I diciottenni che hanno acquistato il biglietto mediante 18APP (il bonus cultura) sono stati circa 200, prevalentemente per i live di Caparezza e Zen Circus.

Gli spettatori i toscani, in media, hanno rappresentato circa il 50% del numero complessivo. I concerti con un pubblico proveniente prevalentemente da fuori regione, invece , sono stati quello del 1 settembre, con il magico terzetto di Blonde Redhead, dEus e Einstürzende neubauten (oltre il 75% fuori Toscana) e quello dei Darkness (60%). Dopo la Toscana, le altre regioni con il più alto numero di spettatori sono state l'Emilia Romagna (oltre 500 persone), la Lombardia (poco meno di 500), il Veneto e la Liguria (circa 300 ciascuna). Non sono mancati inoltre spettatori anche da altre regioni (dalla Sicilia alla Val d'Aosta, dalla Sardegna al Friuli) e, per la prima volta nella storia del festival anche dall'estero (circa 100 persone da Germania, Francia, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti).