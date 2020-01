21.01.2020 h 10:52 commenti

In 13 anni i giudici amministrativi non riescono nemmeno a far partire il processo, interviene la Corte europea dei diritti dell'uomo

Lo Stato italiano condannato a risarcire un geometra pratese il cui ricorso al Tar per sanare un abuso edilizio è rimasto chiuso in un cassetto per 13 anni. Oggi, a distanza di 22 dall'inizio della vicenda, i giudici di Strasburgo hanno scritto la parola fine

nadia tarantino

Non sempre la macchina della giustizia è lenta, a volte nemmeno parte. E' il caso di un ricorso al Tar presentato nel 1998, ancora in attesa della prima udienza nel 2011 e poi rimasto impantanato nelle sabbie mobili della burocrazia quando gli avvocati del 'ricorrente', un geometra pratese, hanno chiesto allo Stato il risarcimento del danno per l'eccessiva durata del procedimento. Lo Stato ha cercato in tutti i modi di difendersi ma niente ha potuto di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo che lo ha condannato a pagare 11.200 euro per “l'irragionevole durata del processo amministrativo”. E così, a distanza della bellezza di 22 anni, è arrivata la parola fine che, si badi bene, non ha risolto il motivo (ormai superato) per il quale il geometra si era rivolto al Tar, ma ha solo punito l'Italia per la lungaggine della sua giustizia. Una soddisfazione per il professionista e per i suoi avvocati, Chiara Calcagnini e Immacolata Marincola dello studio Briganti, che non si sono arresi e hanno trascinato lo Stato fino a Strasburgo.La vicenda comincia nel 1998 quando il geometra ricorre al Tar per chiedere l'annullamento del diniego ad una concessione edilizia in sanatoria; vengono depositate due istanze per fissare l'udienza ma dopo tredici anni il giudizio è ancora pendente. Ecco che gli avvocati si presentano alla Corte d'Appello di Genova e chiedono – ottenendolo – il risarcimento del danno per l'eccessiva durata del processo come previsto dalla ex legge Pinto che parla di riconoscimento economico a coloro che hanno avuto a che fare con una giustizia oggettivamente lunga. Il ministero dell'Economia e delle finanze non ci sta e presenta ricorso alla Cassazione sostenendo che il geometra e i suoi avvocati non hanno esercitato 'l'istanza di prelievo', e cioé non hanno sollecitato il Tar affinché anticipasse l'udienza in modo da arrivare ad una rapida conclusione della causa. Intanto passano altri anni e nel 2013 la Corte di Cassazione riconosce le ragioni del ministero e cassa il decreto della Corte d'Appello di Genova. A questo punto non ci sono altre strade che quella che porta a Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per “violazione dell'articolo 6 della Convenzione in quanto il processo ha avuto una durata irragionevole”. I giudici hanno spiegato che l'istanza di prelievo invocata dall'avvocatura dello Stato “non costituisce un rimedio effettivo ideoneo a garantire, o quantomeno a favorire, l'accelerazione dei processi” e questo, in altre parole, significa che non si può negare l'indennizzo sulla base della mancata esortazione a fare il processo.Lo scorso anno, all'apertura dell'anno giudiziario, la drammaticità della 'giustizia lumaca' è stata certificata dai numeri: 900 giorni, in Italia, la durata media per la conclusione di un processo, contro i 300 di Francia e Germania.