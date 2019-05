09.05.2019 h 08:42 commenti

Imputato perde la testa e ribalta il tavolo, udienza sospesa e poi rinviata

E' successo nel corso del processo con rito abbreviato che si sta celebrando al tribunale di Prato a carico di due fratelli accusati di estorsione. Uno di loro, in carcere da circa un anno, ha dato in escandescenza davanti al giudice e al pubblico ministero. Intervenuta un'ambulanza

Udienza sospesa e poi rinviata a causa delle intemperanze dell'imputato che, preso dall'ira, ha rovesciato uno dei tavoli dell'aula dove si stava celebrando il processo. L'uomo, Vincenzo Bartolo, accusato di estorsione assieme al fratello, ha perso la testa e i suoi avvocati hanno giustificato il comportamento con il fatto che l'uomo è malato. Una giustificazione che non è bastata al giudice, Daniela Migliorati, che ha sospeso l'udienza. E' successo ieri, mercoledì 8 maggio. Immediato l'intervento della polizia penitenziaria. Al Palazzo di giustizia, è stata fatta intervenire un'ambulanza per prestare soccorso all'imputato. L'uomo è in carcere da diversi mesi in seguito ad una indagine dei carabinieri di Prato su un giro di estorsioni ai danni di alcuni imprenditori e commercianti di Poggio a Caiano, dove i Bartolo abitano. Processo rinviato a fine maggio.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus