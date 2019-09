25.09.2019 h 15:25 commenti

Improvviso (e inatteso) nubifragio all'ora di pranzo: in 15 minuti caduti 12 mm di pioggia

Il temporale accompagnato da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di rami e alberi: problemi al parcheggio del Buzzi e per un cornicione pericolante in via San Bartolomeo. Invaso dall'acqua il sottopasso pedonale di Chiesanuova

In appena 15 minuti sono caduti ben 12 mm di acqua, accompagnati da forti raffiche di vento. E' quanto successo oggi, 25 settembre, intorno alle 13.30 quando si è verificato un evento temporalesco che, in modo del tutto imprevedibile secondo la protezione civile, ha interessato il territorio del Comune di Prato. L'area di interesse delle precipitazioni è stata ridottissima ed estremamente concentrata sulla provincia di Pistoia (inizialmente) e sulla provincia di Prato (successivamente) per trasferirsi poi verso Firenze.

Decisamente significativi i cumulati di pioggia rilevati al suolo: la stazione di "Prato Università" ha fatto registrare oltre 12 mm di pioggia in 15' (dalle ore 13.30 alle ore 13.45). La perturbazione è stata estremamente veloce ma ha lasciato dietro qualche strascico. I vigili del fuoco, in particolare, sono intervenuti al Buzzi dove alcuni grossi rami erano caduti all'interno del parcheggio, impedendo l'uscita ai mezzi. In via San Bartolomeo, invece, è stato necessario un intervento per un cornicione pericolante. Per fortuna non ci sono stati problemi nei sottopassi a parte quello pedonale di Chiesanuova che per alcuni minuti è stato invaso da una minima quantità di acqua che, comunque, è regolarmente defluita grazie alla immediata attivazione dei sistemi di smaltimento.