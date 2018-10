29.10.2018 h 12:00 commenti

Improvvisa strip-tease davanti ai poliziotti che volevano controllarlo: arrestato

L'episodio è successo in via Marini. Ieri in via Zarini, invece, una donna in stato di agitazione ha cercato di colpire gli agenti con un grosso manubrio da palestra

Fine settimana tutt'altro che tranquillo per gli agenti delle Volanti che si sono trovati a fare i conti con due esagitati: un uomo e una donna. Nel primo caso, sabato 27 ottobre poco dopo le 15, i poliziotti sono intervenuti in via Marini per un giovane africano sospetto che si aggirava all'altezza dell'incrocio con via Oberdan. Il giovane, poi identificato per un nigeriano di 27 anni, regolare in italia e con precedenti per spaccio, si è subito scagliato contro gli agenti, offendendoli e minacciandoli. Poi, dopo averli spintonati, ha improvvisato uno spogliarello, denundandosi completamente. Con fatica è stato bloccato e poi arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Ieri, domenica, invece, la Volante è intervenuta alle 13.30 in un condominio di via Zarini, dove era stata segnalata una 33enne italiana in stato di pericolosa agitazione. La donna, alla vista dei poliziotti, si è armata con un grosso manubrio da palestra e ha provato più volte a colpirli, finché è stata disarmata e immobilizzata. E' stato poi chiamato il 118 che ha portato la donna in ospedale. Nei confronti della 33enne è scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.