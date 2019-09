06.09.2019 h 18:38 commenti

Improvvisa spogliarello in mezzo alla strada e poi si scaglia contro i poliziotti

Protagonista un trans brasiliano che, completamente ubriaco, ha dato spettacolo ieri pomeriggio in via Firenze, non lontano dallo stadio

Ha improvvisato uno striptease in mezzo alla strada, poi si è scagliato con calci e pugni contro gli agenti di una Volante, intervenuti per riportare la calma. Protagonista del movimentato episodio, avvenuto in via Firenze dalle parti dello stadio, alle 17.45 di ieri 5 settembre, un transessuale brasiliano di 37 anni, risultato completamente ubriaco.

Con fatica i poliziotti sono riusciti a bloccare il trans, irregolare in Italia e con precedenti. Una volta portato in questura è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e atti osceni in luogo pubblico. E' stato poi multato per ubriachezza molesta e affidato all'Ufficio Immigrazione.